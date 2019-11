Stor øl-oversikt: Det beste juleølet til mat

VG har testet nær 200 juleøl og her får du en stor oversikt over hvilke av testvinnere som passer best til våre julematfavoritter: Ribbe, pinnekjøtt, torsk, lutefisk, rakfisk, vilt, kalkun, vegetar og desserter.

Jørn E. Kaalstad

Synne Eggum Myrvang (foto)

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden