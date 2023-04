Vårens beste roséviner: − En perle!

Endelig er rosé-sesongen i gang! På tide å få deg en ny favoritt? Her er seks du vil like - og spesielt to av dem skiller seg ut.

For 30 år siden var det ikke noe som het rosé-sesong her i Norge. Kun syv ulike roséviner fantes i polets hyller. I dag kan vi velge mellom hele 70 forskjellige flasker bare i basisutvalget.