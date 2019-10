Fant larver i pistasjnøtter: – Redd for at vi kan ha spist flere

En familie fra Bærum fikk seg en uhyggelig overraskelse da de skulle gi pistasjnøtter til sin tre år gamle datter.

Nå nettopp







Familiefar Kiarash, som ikke ønsker etternavnet i avisen, forteller at de kjøpte posen med pistasjnøtter for å hygge seg hjemme etter barnas svømmetrening i helgen.

Da de fjernet skallet på en av nøttene for å gi den til deres tre år gamle datter, oppdaget de imidlertid at den var råtten. Ved nærmere undersøkelse observerte de også en larve gjemt under skallet på nøtten.

– Hele familien begynte å kaste opp, det var helt krise, sier Kiarash, og legger til at de også fant larver i to andre nøtter.

les også Coop beklager etter funn av larve i kyllingpakke

– Tør ikke kjøpe lenger

Fordi de oppdaget dyrene ved en tilfeldighet, frykter familien at de kan ha spist flere larver uten å være klar over det.

– Vi tør ikke å kjøpe pistasjnøtter fra Eldorado lenger, sier familiefaren.

Pistasjnøttene fra Eldorado, som er Norgesgruppens merkevare, har holdbarhetsdato frem til 30. mars 2020. Nå vil familien kontakte produsenten for å varsle dem om funnet.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier at de er kjent med problemstillingen, og at det fra tid til annen hender at denne typen nøtter inneholder larver.

– Pistasjnøtter er særlig utsatt, fordi larvene kan gjemme seg under skallet ved innhøsting, slik at det ikke er mulig å oppdage dem. Normalt sett skjer det ikke så ofte, men det har vært en periode nå hvor utfordringene har vært større enn tidligere.

Søyland legger til at det har vært forbedringer ved de siste leveransene av produktet, og at de derfor har fått færre henvendelser om problemet.

HAR FORSTÅELSE: Pressesjef i Norgesgruppen Kine Søyland sier hun har forståelse for at familien opplevde funnet av larvene som ubehagelig. Foto: Erik Norrud

– Kan ikke garantere at det ikke skjer

Pistasjnøtter, som epler og bær, er et typisk landbruksprodukt som er naturlig og lite bearbeidet før det når butikkhyllene.

– Derfor vil vi aldri kunne garantere at dette ikke skjer, sier kommunikasjonssjefen.

Samtidig sier Søyland at hun har full forståelse for at det er en ubehagelig opplevelse å finne larver i produktet man har kjøpt.

Hun oppfordrer kunden til å ta kontakt med Unils forbrukerservice, Norgesgruppens selskap for egne merkevarer, slik at de kan følge opp saken videre.

Publisert: 13.10.19 kl. 17:07







Mer om