Forholdet var bedre under corona – nå frykter hun hverdagen

Under pandemien har paret sluppet unna mange av de vanlige hverdagsproblemene og kranglene. Nå frykter kvinnen (36) at den gode tiden for familien er over.

Av Catrin Sagen og Sissel Gran

Publisert: Nå nettopp

Jeg gruer meg til hverdagen kommer tilbake. Vi er nemlig et par som har våre vanskeligste temaer knyttet opp til hverdagen. Coronaen hjalp oss faktisk litt bort fra disse problemene.