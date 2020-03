7 grep: Slik får du bedre tid i hverdagen

Føler du at tiden aldri strekker til? At du haster fra det ene til det andre og aldri har hodet over vannet? Her er ekspertenes beste råd til hvordan du tar kontroll på tiden og får mindre stress i hverdagen.

Går det an å være travel, men ikke stresse? Kan vi få bukt med tidsklemma og bedre tid i hverdagen? Ja, mener forfatter og foredragsholder Cecilie Thunem-Saanum.

