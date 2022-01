Åtte faktorer som øker risikoen for skilsmisse

Dere lover hverandre troskap i gode og onde dager. Dessverre blir det ikke alltid slik man hadde sett for seg. Her opplyser ekspertene om hvilke faktorer som kan øke risikoen for at giftermålet ender i skilsmisse.

Av Ida Lokland og Emilie Aune/Aftonbladet

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er både færre som inngår ekteskap og som skiller seg i Norge, sammenlignet med tidligere.

I fjor registrerte Statistisk sentralbyrå 9355 skilsmisser i Norge – en liten minsking fra året før.