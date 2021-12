Familietypene som skaper mest konflikter

Alle familier har ulike typer som bidrar på hver sin måte under julemiddagen. Her er typene som kan skape dårlig stemning i ethvert juleselskap. Her er ekspertrådene til hvordan du takler dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Julehøytiden er fylt med en forventning om trivelig familiesamkvem, nærhet og pleie av relasjoner man kanskje skulle ønske man hadde investert mer i resten av året.

Det er noe av det fineste med julen.