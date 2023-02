TIL STOR HJELP: Hennes kjæreste, Tiktoker Henrik Oven er heller ikke svært opptatt av alkohol. Det har vært til stor hjelp for 22-åringen.

Cecilia (22) sluttet å drikke: − Nå vet jeg hvem som er mine ekte venner

Unge VG har snakket med beskriver en festkultur sentrert rundt høyt alkoholinntak. Det å velge bort alkoholen vekker reaksjoner.

Cecilie Teigen (22) er en av Norges fremadstormende influensere. Hun deler fra livet, og hverdagen sin på sosiale medier. Der har hun blant annet vært åpen om at hun er allergisk mot alkohol.

– Jeg er på en måte ufrivillig avholds, sier Teigen.

Symptomene hun opplever minner ifølge Teigen selv om alkoholforgiftning. Hun måtte derfor velge bort alkoholen. Det førte til endringer i hennes sosiale liv.

– Det er en skikkelig drikkekultur i mitt miljø, det er måten man er sosial på, sier Teigen.

Etter at 22-åringen sluttet å drikke har hun nemlig opplevd å bli mindre invitert og inkludert.

– Det viste seg at mange bare var fest-venner. Jeg tror folk ser på meg som litt kjedelig som ikke drikker, sier hun.

GODE ALTERNATIVER: Teigen forteller at hun fortsatt koser seg med god drikke, og at det kan være like hyggelig å drikke alkoholfritt.

– En gave

Til tross for at dette er ufrivillig ser 22-åringen på allergien som en slags gave. Hun har nemlig lært å verdsette, og trives med andre aktiviteter.

– Jeg tror mange bare går å gleder seg til helgen, og at man etter en lang uke tenker at man endelig skal kose seg da. Istedenfor kan man trives hver dag.

Teigen forteller at det var kjipt i starten. Men at hun nå har erfart hvem som er hennes ekte venner.

– Dine ekte venner vil ha deg der, uansett om du drikker eller ikke.

BLE HJEMME: I starten forteller Teigen at hun ikke turte å dra på arrangementer hvor det var alkohol, men at dette har endret seg.

Trenger ikke promille

På sosiale medier får hun en del tilbakemeldinger fra andre unge som har lyst til å drikke mindre, men som ikke tør.

– Det er nok mange som har bygget vennskap på bare å dra ut, og da mister man jo litt sin gjeng, sier hun.

Likevel oppfordrer hun alle som har et ønske om å slutte å drikke, til og prøve det over en lengre periode.

– Det er en treningssak. Etter hvert vil man erfare at det er mye som er kos uten alkohol også, og det er viktig å ta med seg.

Fest og forventninger

Eivind Grip Fjær har doktorgrad i sosiologi og har skrevet flere fagartikler om fester og alkohol. Han mener alkoholen markerer et slags sosialt skifte.

– Å drikke signaliserer en viss enighet om at man kan tillate seg å oppføre seg på en annen måte.

Fjær mener at fester fører med seg noen uskrevne regler. Blant dem er alkoholen.

ANDRE AKTIVITETER: Fjær mener drikkekulturen kan tyde på at unge mangler sosialt repertoar.

«Regelbryter»

Han bekrefter at det å legge bort alkoholen kan bli møtt med reaksjoner.

– Siden man bryter en regel, forekommer det gjerne sanksjoner, som masing eller utestengelse. Da er det naturlig å føle seg utenfor.

Fjær bekrefter at å drikke alkohol i helgene ofte er en del av en fast rutine.

– Det er en aktivitet som er veldig utbredt. Alkohol har en viktig sosial funksjon for mange, sier han.

Alma Skolmen (23) la merke til et destruktivt mønster. Hun mener mange unge, inkludert henne selv, bruker hele uken på å bygge seg opp, for så å bryte både kroppen og psyken ned med mengder alkohol hver eneste helg.

– Det er liksom ikke innenfor å bare si «jeg føler ikke for å drikke i dag».

I HEMMELIGHET: Skolmen hadde en teori: hvis hun lurte de rundt seg til å tro at hun var full, ville hun kose seg på byen helt uten promille.

«Hun kjipe»

Denne onde sirkelen ønsket Skolmen en slutt på. Hun gjorde derfor et eksperiment hvor hun tok alkoholfri øl over i et glass, for så å delta på både vors og fest.

– Jeg gjorde dette så ingen la merke til at jeg ikke drakk. Jeg ville ikke være «hun kjipe».

Skolmen delte eksperimentet på TikTok. Videoen har over 400.000 seere, og mange har engasjert seg i kommentarfeltet.

– Det sier jo litt, når så mange unge synes det er såpass fascinerende at jeg velger å ikke drikke på en fredag.

Det de fleste har spurt henne om på TikTok er «La noen merke til det?» Til det kan Skolmen fortelle at ingen på festen gjorde det.

EN VANE: Skolmen sier hun er i et miljø hvor hun har festet mye. For Skolmen og gjengen er det en selvfølge at det skal drikkes når helgen kommer.

En unnskyldning

Sébastien Tutenges er professor i sosiologi, hans forskningsfelt har i hovedsak vært alkohol, fest og uteliv. Han peker på flere årsaker til hvorfor unge føler seg utenfor når de ikke drikker.

– Praten om fest, hva som har skjedd og hva som skal skje til helgen er en veldig stor snakkis hele uken, sier Tutenges.

SJELDENT: Den danske professoren sier det er sjeldent med alkoholfrie fester i nordiske land.

Professoren understreker at festkulturen i nordiske land er sentrert rundt alkohol, og bekrefter at det kan være utfordrende å ikke være en del av det.

– Hvis man som ung velger å ikke drikke skal man ha en god unnskyldning for det, folk forventer en forklaring, sier han.

