VILLE VEKK: Knudsen har alltid hatt et ønske om å reise mye som ung, her er hun på en strand på Bali.

Sara Helene (20) bestilte enveisbillett til Thailand alene

Sara Helene Knudsen slo opp med kjæresten, og sa opp jobben for å følge drømmen. Nå skal hun gjøre akkurat det hun vil.

– Jeg vil ikke bli voksen å angre på at jeg ikke turte å gjøre ting for meg selv, sier Knudsen.

20-åringen følte at hun alltid hadde levd i den samme hverdagen. Det ville hun ha en slutt på.

– Jeg ville oppleve noe annet, og var rastløs og reiselysten.

Det løste hun med å kjøpe en enveis billett til Thailand, helt alene.

– Jeg tenkte at hvis jeg bare kjøper en enveisbillett jeg ikke kan refundere, må det skje, sier hun.

Knudsen tror mange unge velger bort å dra på slike reiser fordi de er redd for å utfordre den trygge tilværelsen.

– Mange ønsker nok ikke å dra om de for eksempel er i et forhold, det er så altoppslukende, sier hun.

STUDERER OGSÅ: Ved siden av reisen tar Knudsen et online PT-studie, noe hun trives godt med.

Trygt å være to

Til VG forteller Knudsen at hun alltid har hatt lyst til å reise, og at dette var noe hun måtte gjøre for sin egen del.

– Det var ikke rettferdig for forholdet heller, at jeg ble der og var misfornøyd, sier hun.

Før avreise fikk hun melding av en annen ung jente fra hjembyen Os utenfor Bergen. De kjente hverandre ikke fra før, men bestemte seg likevel for å reise sammen.

– Det er jo tryggere å reise to, og vi har det veldig hyggelig sammen.

INGEN HJEMREISEDATO: Så langt har 20-åringen ingen tanker om noen hun kommer til å reise hjem igjen. - Jeg vil være på reise så lenge jeg kan.

Positiv respons

Etter noen uker i Thailand ønsket bergenserne å bevege seg videre, og havnet derfor på Bali, hvor de etter planen skal oppholde seg de neste to månedene.

– Til nå har dette vært det beste jeg har gjort for meg selv, sier hun.

Knudsen deler glimt fra reisen på sine sosiale medier. Ifølge 20-åringen får hun mange hyggelige og oppmuntrende tilbakemeldinger.

– Det er mange som sier at de ønsker å gjøre dette, men ikke tør.

– Jeg håper jeg inspirer folk til å bare gjøre det beste for dem, jeg har til nå hvert fall opplevd og lært ekstremt mye.

Ut av komfortsonen

Psykolog Egon Hagen bekrefter at å reise på egenhånd kan være en viktig del av selvrealiseringen, spesielt for unge.

– Det handler om å utsette seg selv for en helt ny situasjon med tanke på kultur, språk og alt annet, sier Hagen.

Hagen sier til VG at han er klar over at mange kan kvie seg for å gjøre slike endringer, fordi vi mennesker har en tendens til å like ting slik de er.

– Men da gjelder det å utfordre seg selv. Da vokser man også gjerne som menneske, sier han.

Hagen tror også at det kan bidra til at man ser verdensbildet på en annen måte etter at man er tilbake fra turen ute i verden.

– Da han man nok mer forståelse, og ikke minst toleranse for hvordan det er å være ny i et land, det tror jeg er en viktig erfaring, sier Hagen.