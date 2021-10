Sexologen: Slik bryter du ut av et destruktivt forhold

Hun har brutt ut av et destruktivt forhold med en mann som behandlet henne dårlig og traff andre damer. Men hvorfor sørger hun likevel over at forholdet er slutt?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Endelig har jeg klart å bryte og avslutte et dårlig forhold. Håper jeg. Jeg har ikke klart det før, bare blitt svak og gått tilbake hver gang. Jeg har vært altfor redd for å gi slipp.