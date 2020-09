Vurderer å gå fra mannen: – Han setter ikke pris på meg

Etter 15 år med samme mann har hun begynt å få kalde føtter. Hun føler seg ikke sett av ham og forholdet mangler nærhet. Men er det god nok grunn til å gå fra ham? Her er rådene Peder Kjøs gir kvinne (39).

Nå nettopp

Jeg og min mann har vært sammen i 15 år, de fleste av dem som ektepar. Sammen har vi to barn. Da jeg traff min mann falt jeg for at han virket selvstendig, besluttsom og sterk.