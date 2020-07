Velkommen til Sveriges naturist-paradis

Bare noen få kilometer fra sosieteten og noen av Sveriges dyreste hus, ligger Solhejdan naturistcamping. – Her har vi ingenting å skjule, sier naturistene.

Helena Trus/Aftonbladet

Louise Krüger



– Vi ser ut som vi gjør, slanke, tykke... De som er her for første gang får føle seg frem, kanskje de begynner med å gå uten BH, de tar det steg for steg.

