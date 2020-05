Samlivsskolen 1:7 - Det lidenskapelige vennskapet

De som lykkes med å skape varig kjærlighet, kjennetegnes av at de har lært seg å ta vare på vennskapet i parforholdet. Her er ekspertenes 6 nøkler til et varig vennskap - og forhold.

Ingunn Saltbones

Marie Von Krogh (foto)

Nå nettopp

I en serie i 7 deler, kalt Samlivsskolen, vil VG forsøke å gi deg «oppskriften» for hvordan du kan få et godt og varig forhold.

