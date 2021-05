Hilde (31) kollapset på hjemmekontoret. Her er seks tegn på at du begynner å bli utbrent.

Flere opplever å bli utbrent under pandemien, ifølge forsker. For Hilde Steine Molland ble det til slutt så ille at hun falt om på kjøkkengulvet. Her er tegnene du bør ta på alvor.

Av Elise Rønnevig Andersen

