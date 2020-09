ØNSKER STØRRE UTVALG: Marte Nyman skulle gjerne sett at flere butikker tilbød alle klærne sine i flere størrelser. Foto: Marie Hald

– Føler meg mindre og mindre velkommen

Marte Nyman har inntrykk av at hun nærmest er uønsket i mange norske klesbutikker.

I dokumentarfilmen «Fat Front», som nå er tilgjengelig hos VGTV, følger vi fire unge kvinner som på hver sin måte forsøker å finne både respekt for seg selv og respekt fra samfunnet rundt dem.

«Synes du at jeg er tjukk?», er den første replikken i filmen. Det er Marte Nyman som spør en venninne, og hun synes det er tullete at venninnen forsøker å svare med «kraftig bygd» i stedet for «tjukk».

De fire hovedpersonene blottlegger både kropper og sjel.

– Det er litt rart for familie og venner å se meg i en film, i en litt merkelig setting, men det har vært veldig kjekt, sier Nyman til VG.

FAT FRONT: Wilde Siem og Marte Nyman er to av de fire hovedpersonene i dokumentaren «Fat Front». Foto: Marie Hald

– Samme her. Mest positivt. Det har kanskje vært litt sårt og mer rørende for familien, men det er også mange som har sett den som gråter og kjenner seg veldig igjen, og er glade for at deres kropper og liv blir representert på en skjerm, for det gjør at de ikke føler seg så alene, sier Wilde Siem.

– Jeg tror at det å snakke om det, og å oppleve at andre snakker om det, kan være både befriende og styrkende, legger Nyman til.

Sliter med å kjøpe klær

I en av scenene i filmen følger vi en demonstrasjon som ble holdt i mai 2018, i protest mot at Hennes & Mauritz la ned «Plus Size»-avdelingen i butikkene sine.

– Det var en demonstrasjon hvor det stort sett var damer med. Mange høye damer, for de føler seg også veldig tilsidesatt, på lik linje med oss som er brede eller tjukke. Noen av oss tok på oss søppelsekker i stedet for klær, for å vise at dette må vi gå i hvis vi ikke får klær, sier Wilde Siem.

VIKTIG: Klær er viktig for menneskets identitet, mener Wilde Siem. Foto: Marie Hald

Marte Nyman opplever det som at mange klesbutikker ikke vil ha tjukke mennesker i lokalene sine.

– Da «slipper» de å ha oss store mennesker fysisk inne i butikkene. Det føles litt sånn. Du føler seg skviset ut på sidelinjen. Jeg føler meg mindre og mindre velkommen, sier Nyman.

Siem mener at det å ha klær som passer, er viktig for å føle seg inkludert i samfunnet.

– Du kan jo få et telt til å passe, men du føler deg ikke noe bra i det. Dette har mye å si for identitet.

Nyman poengterer at det finnes butikker som fører passende klesstørrelser, men opplever det som at tilbudet i både størrelser og moteuttrykk er langt bedre i andre land.

– Klær er en viktig uttrykksform. Vi ligger litt etter.

Hun liker heller ikke å kjøpe klærne sine på nettet.

– Jeg liker mye bedre å kjøpe klær i butikk, fordi jeg synes det er godt å kunne kjenne på materialene, stretchform og passform, for å se om det kommer til å passe meg eller ikke.

DEMONSTRERTE: Mange føler seg tilsidesatt av norske klesbutikker. Foto: Fra dokumentaren «Fat Front»

«Fettforakt»

– Hva tenker dere om at en handelsnæring selv velger å ekskludere en andel av kundegrunnlaget sitt?

– Jeg tror det skyldes fettforakten. Vi blir lært opp fra vi er små til at «tjukk er feil». Dermed er det mange merker som ikke vil bli knyttet opp mot det, og velger å ikke føre de størrelsene. Jeg tror det er der det ligger, sier Wilde Siem.

– Generelt tjener man jo penger på jenters dårlige selvfølelse. Jenter bruker mye penger på sminke, hårprodukter, kremer og så videre. Alt dette er jo lagd for at vi skal føle oss dårlige, legger hun til.

Siem får støtte av Nyman.

– Jeg tror det er et poeng å se på de merkene som liker å kalle seg eksklusive, på «high-end fashion». Det er sjelden de er inkluderende når det kommer til størrelse. De brander seg gjerne til smalere mennesker, for det virker eksklusivt. Det skaper jo en trend og en mal som er negativ.

– Tror dere at det er mange kunder som liker at det er sånn?

– Jeg tror folk som ikke er tjukke, ikke skjønner dette i det hele tatt. Det tror jeg denne filmen kan bidra til, for hvis du har levd i en tynn kropp hele livet, har du aldri fått noe særlig innblikk i hvordan det er å være tjukk. Det kan denne filmen bidra til.

Publisert: 22.09.20 kl. 15:13

