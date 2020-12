20 småbruk til under fire millioner kroner

Drømmer du om et rolig liv på landet, der barna kan boltre seg i skog og mark og du kan plukke nylagte egg hver morgen? Det er kanskje ikke så langt unna. Her er 20 småbruk til under 4 millioner.

Christine Gulbrandsen

For mindre enn 40 minutter siden

I flere år har «småbruk» vært et de mest søkte ordene på finn.no. Bare i mai måned i år var det 56.000 søk på ordet.