Kjærlighetssorg: - Hvorfor ville han ikke ha meg?

To og et halvt år etter at kjæresten slo opp, lever hun fortsatt med intens kjærlighetssorg. Her er rådene til å komme seg ut av mørket etter eksen.

Nå nettopp

Det ble slutt mellom meg og kjæresten for litt mer enn 2,5 år siden. Fortsatt savner jeg ham. Jeg tenker på ham mange ganger om dagen. Flere ganger i uken gråter jeg og føler meg trist og nedfor.

