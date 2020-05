Peder Kjøs: Slik starter utroskap

Han fant ut at kona og moren til hans tre barn hadde fått følelser for en kollega på jobben. Nå forsøker han å forsones, men føler at han blir målt opp mot konkurrenten. Ifølge psykolog Peder Kjøs er dette den klassiske starten på utroskap.

Oppdatert 18. juli 2019

Psykolog Peder Kjøs svarer hver uke på spørsmål fra VG-lesere, på VG+.

Fra andre aviser