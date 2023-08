LYKKELIGE: Frida Østbye (t.v.) og Madeléne Stensrud har valgt litt alternative livsstiler på Bali og i Costa Rica.

Frida og Madeléne satset alt for drømmejobb på andre siden av kloden

Frida Østbye (23) og Madeléne Stensrud (22) har skapt egne jobber på den andre siden av jorden.

Kortversjonen Frida Østbye (23) og Madeléne Stensrud (22) har forlatt livet i Norge for å skape egne virksomheter i utlandet.

Østbye, tidligere bankansatt, flyttet til Bali og startet et selskap som produserer innhold for lokale bedrifter.

Stensrud flyttet til Costa Rica etter å ha sett en YouTube-video om en jente som solgte alt hun eide og flyttet til Hawaii.

Begge verdsetter friheten de har fått gjennom disse jobbmulighetene og foretrekker dette livet fremfor et mer tradisjonelt arbeidsliv i Norge. Vis mer

– Dette kan ikke være alt?

Det spørsmålet stilte Frida Østbye (23) seg selv da hun var ferdig utdannet som 21-åring og jobbet i bank. Med en bachelor og fast jobb, ja, da var det bare å skaffe seg hus og mann, da?

– Men jeg er jo bare 21 år?! Det A4-livet føltes ikke riktig, sier Østbye til VG over telefon fra Bali.

LITT UNORSK: Å leve litt utenom normen er noe Frida Østbye føler passer henne perfekt. Hun har alltid villet «mer» enn det vanlige A4-livet.

For livet til Frida skulle ta en helt annen vending. Hun bestemte seg for å jobbe som flyvertinne i Norwegian i ett år for å gjøre noe nytt. Da hun tilbrakte vinterpermisjon i Sri Lanka med sin svenske venninne Lovisa åpnet det seg en helt ny verden for dem.

FORAN KAMERA: Kollegaene Lovisa Kjellerstedt og Frida Østbye lever av å filme og fotografere for klienter. De bruker ofte seg selv i klippene.

– Vi så folk jobbet fra laptopen sin og tjente penger på alt mulig, sier Østbye entusiastisk.

Det ble grunnsteinen i ideen jentene skulle utvikle senere.

– Man blir lært opp til å jobbe for noen, til å måtte være på et sted 47 uker i året. Jeg tenkte det måtte være en annen løsning.

Og løsningen ble å opprette et eget selskap og flytte til Bali.

Omringet av fristelser

Nå er Frida og Lovisa kollegaer og produserer innhold for lokale bedrifter som de kan bruke på sine sosiale medier-kanaler. De styrer hverdagen helt selv, en frihet Frida har lengtet lenge etter.

– Jeg ville være min egen sjef og ha økonomisk frihet. Men synet på rikdom har forandret seg veldig. Det jeg gjør hver dag og menneskene rundt gjør at jeg føler meg rik, i stedet for at det er et pengefokus, sier hun.

SOSIALT: Frida Østbye mener man må være sosial for å trives på et sted som Bali. På den måten har hun også fått nye kunder.

Livet nå består av daglig trening, strandbesøk, kaffepauser og sosialt liv.

– Man må holde seg selv litt i nakkeskinnet. Vi bor i et tropisk land hvor noe skjer hver dag, så man er nødt til å prioritere jobb også, sier Frida og humrer.

Lokal arbeidskraft

I løpet av åtte måneder har jentene bygd opp et selskap de kan leve av, men det har ikke alltid vært lett.

– Det var flere ganger jeg tenkte «Nå drar jeg hjem».

ØYLIVET: Det ligger hard jobbing bak livet Frida lever på Bali.

Utfordringen med å finne kunder på et helt ukjent sted føltes tung, men nå har selskapet faste kunder og har fått med tre lokale indonesere med seg på laget.

– Det å kunne lage kreative arbeidsplasser for de lokale her nede, det er skikkelig gøy, sier Frida.

Ønsket et minimalistisk liv

For TikToker Madeléne Stensrud (22) fra Uvdal var ikke avgjørelsen om å flytte til Costa Rica tilfeldig. Hun fikk det hun omtaler som en åpenbaring gjennom en YouTube-video.

– Jeg så en jente som solgte alt hun eide og flyttet til Hawaii midt i jungelen. Jeg elsket den tanken, sier Stensrud.

Å selge alle eiendeler ble ikke skrevet ned på «to-do»-listen, men 22-åringen fikk fortsatt leve med en følelse av frihet.

– Jeg ville bare reise. For meg hadde det vært helt vilt å bare dra til Oslo, sier hun og ler.

FLYTTET HJEMMFRA: Madeléne Stensrud trengte noe nytt, og bestemte seg for å reise til Costa Rica.

Men 22-åringen la mer enn kun 200 kilometer bak seg. Hun flyttet helt til Costa Rica. Et valg hun neppe angrer.

– Jeg ville ikke være en typisk turist, men heller bosette meg og bli kjent med de lokale, sier Stensrud.

Skal skape minner

En kveld på den lokale baren ble et nytt vennskap stiftet. Madeléne og costaricaneren Rafael (20) flyttet sammen. Sammen drømte de store drømmer – og en surferetreat ble til.

– Vi fikk så god respons fra folk som var interesserte og bare startet planleggingen, sier hun.

KOLLEGAER: Madeléne og Rafael har lagd en surferetreat sammen, en aktivitet som falt godt i smak hos nordmannen.

At Rafael både er lokal og sertifisert surfeinstruktør fikk hjulene til å rulle ganske fort. Fra en tanke i april til et fullbooket arrangementet av stabelen i august.

– Jeg er veldig spent, og håper virkelig at vi kan gjøre det her til en av de beste opplevelsene i livet deres.

Lever drømmelivet

Omringet av palmer, en hverdag med surfing, en fosterhund og en businesspartner føler Madeléne hun er akkurat der hun skal være – for denne gang.

– Når jeg har bodd i bygda har det ikke vært så mange mennesker jeg kan relatere meg med. Her er det flere som er litt like meg. Det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

ALLTID ET EVENTYR: Madeléne kaller seg selv en «free spirit» og elsker at ingen dager er like i Costa Rica.

Hun mener det er viktig å følge hjertet sitt, og gjøre det som er rett for seg selv og ingen andre.

– Jeg har mye mer jeg ønsker å gjøre med livet. Men det her har fått meg til å stole på meg selv. Jeg føler jeg kan gjøre alt nå for å være ærlig.