Guro Fostervold Tvedten om den vanskelige tiden: – Jeg var ikke lenger bra nok for noen

Da Guro Fostervold Tvedten mistet jobben ble hun redd for alt.– Jeg trodde Håvard kom til å gå fra meg, og følte at livet mitt var under angrep.Terapeuten fikk Guro Fostervold Tvedten (45) opp av kjelleren. Nå lager de podcast sammen om livets vanskeligheter.