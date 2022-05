Mistet et barn: Han vil ikke slippe taket i sorgen

Fire år etter å ha mistet sin ett år gamle datter, er de gravide igjen. Mens mor har begynt å glede seg over det nye livet, sitter far fortsatt fast i sorgen.

Av Catrin Sagen og Sissel Gran

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi er et par som har mistet et barn. Datteren vår ble født med en hjertefeil og ble litt over et år gammel. Det er fire år siden nå, og jeg er gravid igjen.