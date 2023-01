– Vil ikke stå opp til nok en dag og dra på jobb på gården til faren min

Hun har blitt lovet i snart 20 år at hun skal ta over slektsgården. Men pappa har fortsatt ingen planer om å gi seg. Hva gjør hun nå? Peder Kjøs har to forslag.

Jeg sitter her og får meg ikke til å gå å legge meg til å sove, fordi jeg ikke vil stå opp til nok en dag og dra på jobb på gården til faren min.