Noen av Majas kunder dekker reiser på førsteklasse, her står hun foran privatflyet som fraktet henne til en tidligere jobbdestinasjon.

Maja (25) skapte drømmejobben

For ett år siden var Maja Moan (25) deprimert og misfornøyd med tilværelsen. Så snudde alt, og i dag lever hun det livet hun alltid har drømt om.

– Om du hadde sagt for ett år siden at dette var livet mitt ville jeg aldri trodd deg, sier Moan.

Moan har nemlig i løpet av det siste året slått seg opp som fotograf. Hun fotograferer kjente artister, dekker konserter, bryllup og tar ellers bilder av kjente fjes og produkter i kommersielle sammenhenger.

Den siste tiden har hun reist rundt med kameraet, og delt noen av de spektakulære opplevelsene på TikTok.

Ble frarådet

På videregående gikk Moan medie og kommunikasjonslinjen, og til tross for at foto-læreren hennes anbefalte henne å velge en annen yrkesretning, ønsket Moan seg en fotokarriere. Året etter videregående brukte hun på å ta bilder av venner og bekjente som hun delte på sine sosiale medier.

– Jeg husker først gang noen tilbød meg penger for et fotooppdrag, det var stas.

Bildet tatt i Dubai på en jobbtur i 2022.

Møtte motstand

Moan brukte noen år på å jobbe som fotograf i Oslo, noe hun trivdes svært godt med. Det gjorde hun i helt frem til kalenderen viste 12. mars 2020. Coronapandemien og restriksjonene som fulgte med satt en stopper for arbeidet hennes.

– Absolutt alle arrangementer og oppdrag ble avlyst, jeg var så demotivert og ga rett og slett opp, sier Moan.

Moan solgte derfor alt kamerautstyret og flyttet til Bergen for en ny start. Denne gangen på studiet HR og personalledelse. Ved siden av jobbet hun kveld og nattevakter på et hotell og på en omsorgsinstitusjon. Det var helt til hun hørte fra en gammel bekjent.

– En gammel venninne av meg nevnte for mange år siden, at om hun noen gang skulle gifte seg, skulle jeg få ta bilder i bryllupet.

Et av bildene fra Bryllupet til Julie og Camilla Lorentzen som gikk viralt.

Kjendisbryllupet

Denne venninnen heter Julie Lorentzen, hun er en av landets største influencere med 1 million følgere på Instagram, og enda flere på TikTok. Bildene fra influencer-bryllupet i Thailand ble en stor suksess og fikk mye oppmerksomhet både i nasjonale og internasjonale medier.

– Da jeg fikk spørsmålet om å bli med til Asia for å dekke bryllupet deres sa jeg ja med en gang, det å få reise dit for å ta bilder var helt fantastisk.

Muligheten til å oppleve flere steder i verden skulle 25-åringen straks få. Etter bryllupet i Thailand har Moan vært på jobb i flere verdensdeler. Disse oppdragene har gitt henne det hun omtaler som drømmejobben og muligheten til å få være sin egen sjef.

– Jeg er så takknemlig for alle jeg får møte og alt jeg får oppleve. Det er så verdifullt, både for min egen del, men også for å få kontakter og nettverk.

Fra en konsert i India. Maja får dekket denne typen reiser for å fotografere.

Mer selvsikker

Når det kommer til Moans personlige utvikling kan hun fortelle at det siste året har bydd på store forandringer. Hun sier hun føler seg mer selvsikker og at hun er mer enn tilfreds med hverdagen.

25-åringen har flere reiseplaner i nær fremtid, både i Europa og utenfor. Moan forteller at hun ser frem til de opplevelsesrike jobbturene som allerede er bestilt.

– Jeg håper virkelig jeg får muligheten til å fortsette som dette noen år til, sier 25-åringen.

Moan føler hun endelig har funnet ut hva hun ønsker å bruke livet sitt på.

Lange dager

Til tross for at dette er hennes nåværende drømmejobb, er hun åpen om at den også byr på utfordringer.

– Det er jo lange dager og mye reising. Jeg kan fort være borte halve måneden, og da får jeg ikke veldig mye tid med mine nærmeste her i Oslo.

Den unge fotografen kan nemlig bekrefte at det ligger mye arbeid bak bildene. Hun sier at en vanlig arbeidsdag som regel er på 14 timer.

– Det er ikke alltid jeg får tid til å sove.

I 2023 har Moan en ambisjon om å få mer tid sammen med sine nære i Oslo, selv om hun mener alle timene bak kameralinsen er verdt hvert minutt.

– De rundt meg er så støttende, de skjønner at jeg bare må kjøre på nå som jeg får alle disse muligheten.

På konserter har Moan møtt på mange verdenskjente fjes, både bak, foran og på scenen.

Klimabevisst

Moan legger til at hun er bevisst på at dette ikke er den mest bærekraftige måten å jobbe på, og at hun derfor bare har tenk å holde på denne typen jobb noen år. Hun forsøker også å arbeide med miljøbevisste kunder.

– Jeg gjør så godt jeg kan ettersom jeg er avhengig av å reise for å gjøre jobben min best mulig. Jeg kan ikke akkurat dokumentere og fange øyeblikk over teams, sier hun.