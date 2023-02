Slik gjør du det slutt med kjæresten

Vurderer du å gjøre det slutt med kjæresten? Her råder ekspertene om hvordan du bør gå frem – og hva du bør unngå når du tar «den store samtalen».

Det er lett å tenke at samlivsbrudd er enkelt for den som gjør det slutt. Men det viser seg at det er det ikke, forteller samlivsterapeut Catrin Sagen.