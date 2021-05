Foto: Privat

Unge sliter med formen: − Falt sammen

Det har vært skrevet mye om hvordan pandemien har satt sine psykiske spor. Tall viser imidlertid at også unges fysiske form har tatt et skudd for baugen det siste året.

Av Jonathan Falk

Tall fra Norsk Koronamonitor fra Opinion viser at unge har slitt med å holde den fysiske formen vedlike mens coronaviruset har holdt folk hjemme.

– Det falt ganske sammen etter sist vi pratet, sier Ahmed Ababri (19).

I november 2020 stilte Ababri opp i VG for å snakke om styrketrening. Han fortalte den gangen at han trente styrke så og si hver dag, og driftet også en fitnesskonto på Instagram.

Ababri, som bor på Tøyen i Oslo, forteller at han klarte å opprettholde noe av treningen utendørs, men at han også støtte på en annen utfordring: kosthold.

– Vanligvis, hvis jeg ikke føler meg på topp, så tar jeg en tur på treningssenteret. Og ute begynte det å bli kaldt. Da begynte jeg å spise for å få den godfølelsen, forteller 19-åringen.

Dårligere form og mindre sunn mat

Undersøkelsen passer godt til det Ababri beskriver.

Den har kartlagt hvordan unge karakteriserer sin egen fysiske form, sammenlignet med før coronautbruddet. I mai 2020 svarer 41 prosent mellom 16–24 at den var dårligere. Kun 16 prosent svarer at den er bedre eller uendret.

– Den fallende fysiske formen gjelder i grunn hele befolkningen, men det er enda flere blant de i alderen 16 -24 år som rapporterer om dette, sier Tove Botnen, seniorrådgiver i Opinion.

Tallet har imidlertid vært høyere. I mars meldte hele 51 prosent at formen var dårligere.

36 prosent av de unge i samme aldersgruppe svarer også at de spiser mindre sunn mat nå enn før corona. Ababri, som også driver en fitness-konto på Instagram, sier han hører fra flere at maten har vært et stort problem.

– Det er ikke bare meg. Folk rundt meg har lagt merke til at de legger på seg. De tuller litt med det, og kaller det «coronavekt», sier han.

Med den stadig fallende muskelmassen ble Instagram-kontoen en liten forbannelse.

– I starten så turte jeg ikke legge ut bilder lenger. Jeg følte meg ikke på mitt beste. Men så tenkte jeg at jeg måtte vise min «dårlige» side også.

Sentrene åpner

I flere deler har landet har treningssentrene vært helt eller delvis stengt under covid-19-pandemien. I Oslo har samtlige sentre vært stengt for den generelle befolkning siden november. Det samme gjelder svømmehaller.

18. februar fikk man lov til å åpne for folk med legeerklæring. Dette fikk Ababri av medisinske årsaker, og siden har han klart å vinne tilbake noe av kroppen han hadde jobbet så hardt for.

Fra og med onsdag neste uke åpner imidlertid sentrene for fullt, dog med forutsetning om at folk skal kunne holde to meter avstand.

VG ringte til Ababri rett etter at byrådet hadde offentliggjort sin beslutning.

– Endelig, nærmest roper han i telefonen.

Han innrømmer at han ikke helt turte å være optimist.

– Jeg turte egentlig ikke å tro på det. Bare det å kunne dra inn dit når du vil, trene med kompiser ... Det er nesten ikke så jeg tør å tro det før jeg står det, sier han.

Breddeidretten får ikke åpne

Regjeringen varslet fredag at gjenåpningen av Norge fortsetter, og at vi fra 27. mai går over til trinn to.

For idrett og fritidsaktiviteter vil det si følgende (merk at det kan være lokale unntak, som for eksempel i Oslo):

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes atskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Breddeidretten får imidlertid ikke unntak for avstandsregelen, og må vente til trinn tre for å kunne trene som normalt.