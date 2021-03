Kvinne (39): Hvordan gjør jeg skilsmissen best mulig for barnet?

De har bestemt seg for å skilles, men ønsker mest av alt at datteren ikke skal vokse opp med en forretningsmessig og tidvis foraktfull tone mellom foreldrene. VGs samlivspsykologer har noen konkrete råd.

Av Sissel Gran og Catrin Sagen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jeg har bestemt meg for å oppløse ekteskapet jeg er i. Jeg er ganske sikker på at mannen min kommer til å være enig i at vi har kjempet lenge nok.