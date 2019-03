JUBELHØSTEN

Det skal godt gjøres å toppe avslutningen på landslagsåret 2018. Norge tok flere triumfer på rad og ble gruppevinner i Nations League. I kveld starter alvoret når Norge møter stormakten Spania på bortebane i første kamp i EM-kvalifiseringen. Det er lov å håpe på flere øyeblikk som dette.

KYPROS-NORGE 0–2

Nikosia 19. november

0–1: Ola Kamara scorer sitt første mål i kampen.

DAGENS DOBBEL: Ola Kamara fastsetter sluttresultatet til 0–2.

GRUPPESEIER: Ola Kamara feirer sin andre scoring med en jublende Håvard Nordtveit på ryggen.

TAKK FOR KAMPEN: Ola Kamara ble byttet ut rett før slutt. Her takker landslagssjef Lars Lagerbäck Norges to-målsscorer for kampen.

NORGE-KYPROS 2–0

Ullevaal stadion 6. september

KAPTEINENS FEIRING: Norges kaptein, Stefan Johansen, feirer ett av sine to mål i kampen.

1–0: Stefan Johansen sender hjemmelaget i ledelsen. Avslutningen går i mål via bortelagets keeper.

2–0: Frispark til Norge. I det Stefan Johansen skyter dukker lagkameratene f.v. Sander Berge, Bjørn Maars Johnsen og Markus Henriksen. Kapteinen skrur ballen forbi den kypriotiske muren, og i mål.

BULGARIA-NORGE 1–0

Sofia 9. september

Så nær scoring var Bjørn Maars Johnsen og Stefan Johansen mot Bulgaria

SKUFFELSEN: Mohamed Elyounoussi etter at Bulgaria har scoret vinnermålet.

TAPET: Landslagssjef Lars Lagerbäck på vei inn i garderoben etter Norges eneste nederlag i Nations League.

NORGE-SLOVENIA 1–0

Ullevaal stadion 13. oktober

Drømmetreff

KANONSCORINGEN: Ole Selnæs smeller til med venstrefoten like utenfor 16-meteren og i mål bak Slovenia-keeper Vid Belec.

JUBELEN: Etter scoringen ble det feiring sammen med Haitam Aleesami og Tarik Elyounoussi (t.v.)

NORGE-BULGARIA 1–0

Ullevaal stadion 16. oktober

Matchvinneren

KVELDENS JUBEL: Målscorer Mohamed Elyounoussi feirer vinnermålet mot Bulgaria. Fetter Tarik Elyounoussi kommer til mens Joshua King er rask med å hente ballen i motstanderens mål.

FORNØYD: Landslagssjef Lars Lagerbäck etter nok en seier og tre nye poeng.

SLOVENIA-NORGE 1–1

Ljubljana 16. november

Slovenia ledet til det var fem minutter igjen. Så reddet Bjørn Maars Johnsen Norge

REDNINGSMANNEN: Bjørn Maars Johnsen scoret og ordnet et viktig poeng for Norge med en heading like før slutt. Etterpå ble det jubel med Martin Ødegaard, mens hjemmelagets Nejc Skubic fortviler til høyre på bildet. 22 minutter trengte den norske spissen på banen før han fastsatte sluttresultatet til 1-1. Tre dager senere vant de norske gutta 2-0 over Kypros. Dermed vant Norge turneringen og sikret seg en ekstra EM-mulighet hvis de ikke kommer dit gjennom den ordinære kvalifiseringen som starter mot Spania lørdag kveld.

