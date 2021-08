– Skal jeg ha sex for kjærestens skyld når jeg ikke har lyst?

Av og til vil hun bare ligge i armkroken hans, men det går ikke. en hver form for nærhet trigger sexlysten hans, forteller kvinne (20). Nå er hun lei av å ha sex når hun egentlig ikke vil selv.

Jeg er i et ganske nytt forhold og er både forelsket og glad for å ha ham som kjæreste. Han er et par år eldre enn meg, og er mer rutinert på den seksuelle fronten.