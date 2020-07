Natur-gründerne som satser alt

Forskeren kaller dem for «reiselivets toppidrettsutøvere». For Vegard var det senskadene etter en bilulykke som gjorde at han måtte tenke nytt om jobbfremtiden. Sammen med kona Gro fikk han en ny start.

Nå nettopp

– Lidenskapen for det de jobber med, går foran alt. Om de tjente penger, var det som en ekstra bonus, sier forsker Rita Moseng Sivertsen, som har intervjuet 24 personer som driver med naturbasert turisme i Norge.

Fra andre aviser