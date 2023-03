TAR AV PÅ TIKTOK: Butikken «Fast Candy» er blitt mye besøkt i vinterferien.

Godteributikk har blitt en attraksjon etter TikTok-trend

Utenlandsk godteri blir mer og mer populært. Butikker som selger de sjeldne godteriene har tatt av som søkeord på Google og TikTok siden nyttår.

– Vi har sett det på TikTok, og da ville vi dra hit for å se, sier Emilie Dahl Randen (14).

Hun og venninnen er fra Sel i Gudbrandsdalen, og er på vinterferie i hovedstaden. En av attraksjonene de måtte få med seg var godteributikken «Fast Candy».

– Det er nok noe med å prøve nytt godteri, og få tilgang på mat man ellers ikke ser i butikkene, sier Caroline Dahl (15).

Jentene hadde allerede vært innom dagen i forveien, og var på oppdrag for noen venninner hjemmefra da VG møtte dem i den populære butikken.

– Vi skal kjøpe med til venninner hjemme som også vil prøve, forteller de.

Jentene innrømmer at de måtte smaksteste godteriet samme dag som det ble kjøpt inn. Det hele ble filmet og sendt i en gruppechat. Det mener deleier og TikTok-ansvarlig i butikken Denise Salome Håbrekke (26) at er utbredt blant unge.

FRA TIKTOK: Jentene har vært innom godteributikken «Fast Candy» for andre gang på sin vinterferie i Oslo. De forteller at de vil prøve godteri de har sett på TikTok.

Innholdsprodusenter

– Mange legger ut sine egne smakstest-videoer på sine sosiale medier, alle blir på en måte innholdsprodusenter, sier hun.

Håbrekke bekrefter at TikTok er deres viktigste markedsføringskanal, og at profilen deres har forårsaket mye av oppmerksomheten butikken får.

– TikTok er ganske avgjørende for oss, sier hun.

– Driver dere med reklame for barn på TikTok?

– Det vil jeg ikke si. Målet vårt er ikke er å drive reklame for produkter, men å skape en morsom og trygg plass der unge kan komme for å titte og ha det gøy, sier Håbrekke.

Hun understreker at hun er ærlig om hva hun synes om produktene, og mener årsaken til spredningen på TikTok er at de svarer på kommentarer, og involverer kundene i prosesser de synes er morsomme.

Butikkens TikTok-konto har 143 tusen følgere og 3 millioner likerklikk. Her er et eksempel fra deres profil:

NOE NYTT: Håbrekke har lagt merke til at butikken er en slags attraksjon for mange unge på vinterferie i Oslo.

Takker TikTok

Ziba Sharifi (30) er sammen med sine tre søstre eier, og daglig leder i godteributikken «Mint Kalbakken». Hun forteller at den store interessen for utenlandsk godteri på TikTok er grunnen til at butikken overlever.

– Det er det viktigste hjelpemiddelet for vår del, det er en hard bransje, sier Sharifi.

FRA ULIKE LAND: Sharifi forteller at det ikke lenger bare er amerikansk og engelsk godteri som trender, men også koreanske og asiatiske matvarer.

30-åringen tror årsaken til at etterspørsel er såpass stor er at unge i Norge blir eksponert for godteri som trender i andre land på sosiale medier.

– Dette er godteri de ser og hører om, men som vi ikke har i vanlige butikker i Norge, og da blir det ekstra spennende, sier hun.

Sharifi mener også det er favoritter som folk har fått seg fra reiser i utlandet som trekker kunder til disse stedene.

– Mange har sine favoritter fra utlandet, både unge voksne og barn.

MYE MAKT: Godou mener trender på TikTok påvirker unge i stor grad.

– Ikke uvanlig

Carina Elise Godou er konsulent og foredragsholder om markedsføring på TikTok. Hun mener det ikke er uvanlig at unge påvirkes av innhold fra appen.

– Det er veldig typisk at helt tilfeldige ting trender, og at unge stormer til butikkene for å kjøpe det de har sett på TikTok, sier Godou.

Hun peker også på dette med å lage eget innhold. Hun tror mange ønsker å kjøpe seg produktene for så å prøve det selv på kamera.

– Hvis andre lager kult innhold med det, vil unge slenge seg på trenden, sier hun.

Godou forteller at det er mange bedrifter og små butikker som takker TikTok for høye salgstall.

– Det er lettere å treffe seerne som faktisk er interessert i innholdet deres på TikTok, algoritmene leser oss ganske godt.

Godou mener at dette har ført til at verden har blitt mindre.

– Vi får opp innhold fra hele verden, det gjør også at vi vil ha det som er populært i andre land, som for eksempel godteri.

