– Datteren min vil ikke vite av meg

Mor og datter var stadig i konflikt med hverandre. Da datteren var 14 år orket ikke moren mer og nærmest kastet henne ut. Nå vil ikke datteren la sin egen mor være en del av barnebarnets liv.

For mindre enn 20 minutter siden

Jeg er en dame på 53 år med to barn på 24 år og 22 år. Jeg var alenemor for min datter frem til hun var 14 år og hun flyttet til sin far. Jeg har hatt et særdeles vanskelig forhold til hennes far.

