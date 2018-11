Erik Solheim om FN-kritikken: Skilles fra familien i hverdagen

Han fikk kjeft av FN for dyre flyreiser og rot med regningene. For kona glapp den internasjonale toppjobben. Nå har Erik Solheim (63) og Gry Ulverud (47) flyttet hjem til Norge med barna – men ringreven nekter å gi seg som globetrotter.

Det var Kristin Clemet som spleiset dem. Erik var invitert for å holde foredrag om EU på et møte i NHO i Brussel. Han var nyskilt, hadde en gammel sennepsgul genser og var sikker på at den 16 år yngre kvinnen skulle sjekke ham opp da hun spurte om han ville sitte ved bordet der hun og sjefen hennes, Clemet, hadde plass.

Han tok veldig feil.