Foto: LittleBee80 / iStockphoto

Den bitre skilsmissen: - Ikke la barna håndtere konflikten

Mange føler at familien deres døde da mor og far gikk fra hverandre. Børen er ekstra tung å bære når mamma og pappa er i konflikt, ifølge samlivspsykologene.

For noen uker siden svarte vi en mor som var fortvilet fordi hennes eksmann var sint på deres felles tenåringsbarn. Barna ønsket ikke å komme i fars bryllup, da de mente de ikke hadde rukket å bli kjent med fars blivende kone. Mor lurte på hvordan vi stilte oss til «nyetableringer» etter skilsmisser; skal vi tvinge barna til å delta i de nye familiene som oppstår?

I vårt svar fokuserte vi på tempo og sensitivitet, og hvordan barn kan protestere når de opplever at det lille de kan kontrollere i forbindelse med familielivet, blir oversett. Det var ikke snakk om at barna ikke ville ha samvær med far eller ikke ønsket å bli kjent med hans kommende kone. Tvert imot, barna etterlyste bare muligheten for å ha blitt kjent med henne før de deltok i bryllupet.

Samlivspsykolog Sissel Gran og Catrin Sagen. Foto: Line Møller

Vår holdning til tenåringsbarn, og barn generelt, er at de er sine biologiske foreldre nærmest. De trenger å vite at foreldrene er der for dem, også når familien, i den form barna kjenner den, oppløses. Dette står ikke i kontrast til at bonusforeldre kan komme inn som viktige voksenpersoner.

Noen ganger spiller også en bonusforelder en viktigere rolle enn mor eller far. Det å være i blodslekt gjør en ikke automatisk til god omsorgsperson.

Noen savnet et perspektiv i vårt svar:

«(...) savner en refleksjon fra dere rundt mor eller fars ansvar knyttet til å påvirke hvordan egne barn forholder seg til at eksen har fått seg ny kjæreste og eventuelt skal gifte seg. Jeg vil hevde at egne skuffelser, og muligens bitterhet, dessverre kan gjøre at mor eller far bevisst eller ubevisst er medvirkende årsak til at barn og ny bonusforelder kommer skjevt ut.

Det er ikke bare eksplisitt negativ omtale av eks og eventuelt ny partner jeg tenker på, men også den subtile måten enkelte ekser benytter når de omtaler sin eks overfor barna, og slik sett forsterker ulike syn og meninger.»

Vi er helt enig i at det gjelder å legge egne sårede følelser til side, for det gagner alle at den nye voksne kan bli en viktig person for barnet. Også ungdommer kan utvikle en nær og fortrolig relasjon til en bonusforelder som kommer inn i familien, selv om de selv er på vei ut. De biologiske foreldrene har et ansvar for å legge til rette for nettopp dette.

Foto: vadimguzhva / iStockphoto

En mann skriver til oss og er opprørt:

«Hvordan kan dere som rådgivere automatisk ta mors side når dere bare har hennes versjon? Dere gir et veldig bombastisk svar som går i fars disfavør, og som ikke nødvendigvis er til barnas beste.

(...) Nei, skriv heller sannheten her om at mor manipulerer døtrene sine til å synes synd på henne. De er selvfølgelig lojale overfor henne og ønsker ikke å såre henne med fortellinger om at far har det mye bedre hos sin nye dame.

(...) Døtrene hadde hatt det kjempefint i bryllupet hvis det ikke hadde vært for at de er satt opp av mor og kommer i lojalitetskonflikt mellom foreldrene. De voksne må sette sine egne følelser til side og fremsnakke hverandres settinger. Det kan like gjerne skape fremtidige sår i barna at de ikke deltok i bryllupet til pappa.»

Innsenderen løfter frem «lojalitetskonflikt». Som han skriver, har barn uhyre lett for å komme i skvis mellom sine foreldrene - og vi vil legge til uten at hverken mor eller far er manipulerende. Innsenderen påstår at dét er sannheten her, at mor har satt opp barna mot far. Det vet vi ingenting om.

Det vi derimot vet, er at barn ønsker å trøste og ta vare på hvis de oppdager at mor eller far er lei seg. Dette gjelder i alle familier, ikke bare i skilsmissefamilier. Det er viktig at vi foreldre ikke lar barna bære en slik bør. De skal ikke måtte late som de ikke har det gøy eller bra hos den ene av foreldrene fordi det kan opprøre eller såre den andre. De skal ikke måtte ta parti. Her er det foreldrene som må stramme seg opp, ta ansvar og heie på barna i begge leirer.

Innsenderen undervurderer for øvrig hvor mye det kan koste barn og unge å håndtere foreldres skilsmisse, også ved såkalt siviliserte brudd.

Mange føler at familien deres døde da mor og far gikk fra hverandre, noen forteller om en følelse av hjemløshet. Dette er nærmest et ikke-tema i vår kultur. Barn formidler sjelden sin skilsmissesmerte til foreldrene, fordi de vil beskytte dem.

Men vi vet at ved å lytte, snakke, vente og ta ansvar, kan bonusfamilier bli glade og gode familier.

Publisert: 13.06.20 kl. 19:19

