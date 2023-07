Svein gikk på pensjonsblemme: Taper 50.000 kroner hvert år

Svein Grindahl (75) tok et pensjonsvalg som skulle koste ham dyrt. Han endte opp med 50.000 kroner mindre i pensjon – hvert eneste år – for resten av livet. Her er pensjonsmulighetene- og fallgruvene du bør unngå.

De fleste er vokst opp med tanken om at man slutter i jobb når man «går av med pensjon».