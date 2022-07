Dropper barnehage: – Trenger ikke barnehageansatte for å oppdra mitt barn

Malin Ali (28) er hjemme med datteren sin, og tror at barn får altfor lite tid med foreldrene sine. Nå får hun støtte fra kjent psykiater.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Også Malin har tvilt på om hun har tatt det rette valget.

– Det naturlig at usikkerheten kommer, når så mange er bastant på at barnehage er for alle.