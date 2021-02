KUTTET INSTA: Marthe Håbrekke sier hun kjente en befrielse etter å ha løsrevet seg litt fra sosiale medier. Foto: Privat

Slettet Instagram: − Befriende

Sosiale medier kan true unges selvfølelse, sier forsker. For Marthe Håbrekke (18) ble løsningen å slette Instagram og VSCO for en periode.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge en ny britisk studie kan mental helse blant unge ta stor skade av utstrakt bruk av sosiale medier, skriver BBC.

Studien viser blant annet at én av tre jenter er misfornøyd med eget utseende allerede i en alder av 14 år. Én av seks unge sliter med mentale helseplager. Jenters selvfølelse stabiliserer seg ofte i de sene tenårene, mens gutters plager ofte fortsetter utover det.

Apper som Instagram, hvor man har et konstant innblikk i folks perfekte liv, pekes på som en konkret del-årsak.

Kjente en befrielse

Marthe Håbrekke (18) går siste året på VGS. I fjor sommer hopet det seg opp med perfekte bilder av solskinnsdager i feeden hennes, og selv kjente hun at hun trengte en pause.

HELSEPROBLEM: Stadig flere unge sliter med å legge vekk telefonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Da solen kom ut, og corona-tiltakene begynte å løsne opp litt, så fikk jeg se de innholdsrike dagene til vennene mine. Det gjorde meg bekymret for mine egne dager. Det ble et jag etter å ha et gøy og innholdsrikt liv, sier hun.

Hun forteller stresset og bekymringen for hvordan hun selv fremsto ble for mye. Håbrekke endte med å slette både Instagram og billeddelings-appen VSCO.

– Det ble veldig mye fokus på det. Hver gang jeg tok fine bilder, så var motivasjonen ofte å vise andre det fine og gøye jeg gjorde, vel så mye som å ha det i kamerarullen. Det tok mye oppmerksomhet.

– Hjalp det å slette appene?

– Jeg har kjent på at det har vært en god ting. Jeg ble veldig nedstemt av å skulle sjekke alt mulig, og da har det vært bra med det fraværet. Det ble en befrielse å slippe å tenke på om jeg skulle dele bildet fra den fjellturen eller ikke.

Hun forteller at hun nå har valgt å laste ned Instagram igjen, men hun bruker det annerledes enn før. Nå handler det om å holde seg oppdatert på nyheter og organisasjoner hun er opptatt av.

Mange ønsker pause

Amerikanske tall viser at tenåringer bruker opp til syv timer på mobilen per dag. I en stor kartlegging i 2018 skrev VG at ni av ti unge tar med mobilen til sengs.

VG har spurt sine yngste lesere på Snapchat om deres erfaringer. Vi spurte om hvorvidt de ville være villige til å ta en pause fra mobilen og sosiale medier, dersom de visste det hjalp.

Responsen tydet på at mange ønsket å ta seg en pause, men at man da ville falt utenfor. Det hadde vært mye lettere å slutte dersom vennene gjorde det samme, fortalte flere.

I en avstemning på VGs Snapchat-kanal svarte 51 prosent av leserne at de kunne tenke seg å ta en pause.

Bekymret for generasjonen

Christine Sundgot-Borgen er postdoktor, og har spesialisert seg i emner som selvfølelse og kroppsbilde blant unge.

Hun sier at sosiale medier kan være en fin ting, og en viktig sosial arena, spesielt i asosiale corona-perioder. Likevel er hun bekymret, og forklarer at det ikke nødvendigvis er mengden tid brukt på sosiale medier som er det store problemet, men hva tiden blir brukt på.

– Det er spesielt innhold som trigger til sammenligning som er destruktivt, og er så lett å falle inn i. Det er det som tydelig truer selvfølelse, kroppsbilde og da den psykiske helsen. Vi vet at på sosiale medier kan alt trikses og mikses med, og som bidrar til normalisering av urealistiske kropper og liv som mange sammenligner seg med.

BEKYMRET: Forsker Christine Sundgot-Borgen mener vi må ta utviklingen på alvor. Foto: Norges idrettshøgskole

Sundgot-Borgen vil nå ha politikere på banen for å stanse den negative utviklingen. Hun vil at barn og unge skal lære mer om sosiale medier i en yngre alder, og lære seg å ta fornuftige valg og være kritiske.

– De kan jo faktisk velge i veldig stor grad, men da må voksne legge til rette for at de utvikler verktøyene til å klare å ta tryggere valg, sier hun.

– Hva risikerer vi hvis vi ikke tar dette på alvor?

– For mange vil det gå helt fint. Vi vil likevel få en altfor stor andel som utvikler dårlig selvfølelse og kroppsmisnøye, som blant annet øker risikoen for spiseforstyrrelser. Det er ytterpunktet, men vi vet at det kan bli en konsekvens. Det er en reell bekymring.

Vil ha mer kompetanse i skolen

Høsten 2020 fikk skolen ny læreplan, og folkehelse og livsmestring ble tatt inn som tverrfaglig tema. Målet er å lære elever om blant annet psykisk helse. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at de nye fagene vil ta for seg noen av disse temaene, og at de jobber for å heve kompetansen på området.

– Dette er noe mange som jobber i skolen trenger mer kompetanse om. Mange som jobber som lærere i dag var ikke oppe i samme problemstillinger selv. Det krever en god del å sette seg inn i det, men jeg er helt enig i at dette må ha en plass i skolen.

– Hvordan jobber dere med å bedre den kompetansen?

– Det står tydelig i læreplanene at dette er temaer det må jobbes med i skolen. Når man innfører noe nytt er det noen som tar det med en gang, mens andre trenger tid. Det ligger en del veiledningsmateriell hos utdanningsdirektoratet, sier hun.

– Det lages stadig flere opplegg som er enkle å bruke, og som gjør terskelen lavere for den enkelte lærer å sette i gang. Det viktigste for oss i den nasjonale myndigheter er å gjøre det så enkelt som mulig for den enkelte lærer å bruke tid på dette, sier Melby.

Har du tips som omhandler unge, sosiale medier eller psykisk helse? Tips journalisten!