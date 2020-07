«Marie» tok silikon: – Flau over at jeg er overfladisk nok til å invadere en sunn kropp

Årlig velger 3000 kvinner å operere brystene på en av Aleris’ klinikker. «Marie» (28) er en av dem. Medisinstudenten skjemmes over sitt valg om å operere en sunn kropp.

Louise Krüger

For mindre enn 20 minutter siden

– En side av meg er flau over at jeg er overfladisk nok til å invadere en sunn og frisk kropp som var vakker på sin måte. En annen side av meg er vanvittig stolt over resultatet.

