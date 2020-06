Tre kvinner forteller: Derfor fødte vi uten jordmor

Jordmødre advarer mot fødselstrenden «freebirth», som de mener kan være farlig for mor og barn. Likevel skjer det: Kvinner føder hjemme, helt uten helsehjelp og ofte i all hemmelighet. Hva får noen til å ta et slikt valg?

For mindre enn 10 minutter siden

Midt i stuen, på en madrass på gulvet, er Elise i ferd med å føde tvillinger. Fem uker før termin.

Mannen hennes, Runi, har tent levende lys, kjøpt druer og satt på musikk. Fra stuevinduet kan Elise se utover det brusende havet. Det er helt vindstille i dag.

Plutselig river et vindkast til i huset. Nesten raskere enn de er forberedt på kommer den lille gutten, den første av tvillingene.

Navlestrengen, som egentlig skal være rødlig eller brunlig, er hvit. Gutten, som er så liten, har ikke fått i seg nok næring.

Hadde gutten blitt født på et sykehus, ville antagelig sykepleierne tatt ham med seg, og lagt den nyfødte babyen i en kuvøse.

Men Elise og Runi er ikke på sykehuset. De er i et strandhus på vestlandet. Helt alene.

Fra andre aviser