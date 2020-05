– Svigermor ødelegger forholdet vårt

Hun mener svigermoren er kontrollerende, oppfarende og har bestemt seg for å ikke like henne. Nå orker hun ikke mer og vil kutte kontakten. Peder Kjøs mener det ikke bare er svigermor som feiler her.

For mindre enn 10 minutter siden

For tre år siden møtte jeg min nåværende samboer. Da vi møttes fortalte han meg at han fremdeles bodde hjemme for å ta seg av sin kreftsyke mor.

Fra andre aviser