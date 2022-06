STRAFFET AV SPEILBILDET

Han hadde brukt 20.000 kroner på produktene og smurt inn hele kroppen.

Ikke en eneste del hadde Aaron Zebi glemt. Til og med de private delene. Alt for at han ikke lenger skulle være den eneste mørke gutten på skolen.

Men nå sto 24-åringen foran speilet med tårer i øyene.

Huden hadde svidd en stund, og ansiktet hadde ujevn farge. Egentlig trodde han at han skulle være mer lykkelig og føle seg vakrere.

Men alt hadde feilet. Noen steder av kroppen var mørke, andre lyse. I tillegg var han ulykkelig.

Huden var skadet. Alt Aaron ville, var å gjemme seg bak husets fire vegger.

– Det var perioder jeg ikke ville gå ut, huden min var ujevn. Du kan dekke til hender og sånn, men ikke ansiktet. Det er som ditt visittkort, sier Aaron i dag.

Det han drev med, var han ikke alene om.

MILLIARD-INDUSTRIEN

Flere millioner mennesker rundt om i verden bleker huden i håp om å få en lysere hudtone, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Mattilsynet opplyser at også her hjemme øker importen av kremene. Folk med asiatisk, afrikansk, latinamerikansk, afrikanskamerikansk og karibisk bakgrunn kjøper dem.

Innen 2024 vil industrien være verdt 31,2 milliarder dollar – over 310 milliarder kroner, tror WHO.

Dette er produkter som i ytterste konsekvens kan føre til nyresykdommer, leverskader, kreft, nevrologiske problemer, og dødfødsel blant gravide kvinner, ifølge organisasjonen.

Et evig håp for brukerne om å være så lys som mulig i huden. Men i verste fall en livsfarlig prosess.

NORMALISERINGEN

Det er ikke bare vanlige menn og kvinner som bruker produkter som gjør huden lysere. Mange kjendiser har også bleket huden. En av dem er den jamaicanske artisten Vybz Kartel.

Han har til og med laget låter om temaet.

I «Cake Soap» snakker han om en såpe som i Jamaica brukes til å fjerne flekker på klær, og som gjør klærne lysere. Men det er også et kjent og billig produkt som mange bruker for å få lysere hud.

Kartel synger:

«Kul som meg, vasker ansiktet med cake soap.»

I låten «Yabba Dabbet Do» gir han spesifikke tips for å få lysere hud. Han råder også lytterne om å unngå stranden og saltvann i blekeprosessen.

Blac Chyna, som har vært sammen med Rob Kardashian og er kjent for å ha saksøkt Kardashian-familien, er en av kjendisene som har markedsført blekeprodukter.

På nettet reklamerer hun for kremen «Whitenlicious x Blac Chyna» til over 2000 norske kroner. Kremen blir hovedsakelig solgt på det nigerianske markedet, der 77 prosent av kvinnene bleker huden, ifølge WHO.

En som i nyere tid har snakket om presset om å være lysest mulig er Tan France. Foreldrene hans har pakistansk bakgrunn; selv er han født og oppvokst i England.

For mange er han blitt kjent etter at han var med i «Queer Eye», den amerikanske versjonen av det tidligere norske programmet «Homsepatruljen».

I en ny BBC dokumentar, «Beauty and the Bleach», forteller han om hvordan han i en alder av ni år begynte å bleke huden sin i skjul.

– Jeg tok på mye produkter, og det sved. Det føltes som å være solbrent, sier han i dokumentaren.

Videre snakker France om diskrimineringen han selv opplevde i det pakistanske miljøet i England.

Den indiske skuespilleren Priyanka Chopra Jones er gift med en av Jonas-brødrene.

I boken «Unfinished» skriver hun at hun bleket huden sin som ung.

Blant andre kjente folk som har bleket huden, er den tidligere baseballspilleren Samy Sosa. Han er født i Den dominikanske republikk.

I et intervju i 2009 med den spanskspråklige TV-kanalen Univision innrømmet han blekingen.

– Det er en blekekrem jeg tar på før jeg legger meg, som lysner huden noe, skal han ha sagt i intervjuet.

FAMILIEPRESSET

Aaron Zebi ble født i Italia. Foreldrene flyttet fra Elfenbenskysten til byen Parma nord i landet en gang på 90-tallet.

På skolen var han den eneste mørke gutten. Det var ingen som kommenterte bakgrunnen hans eller hvordan han så ut, forteller han.

– På skolen opplevde jeg aldri rasisme, men det var hjemme. Det kom fra mine egne, sier Aaron til VG.

– Jeg fikk høre at huden min så ut som en brent penn, og at den var skitten. Tenk at jeg som syv–åtte-åring fikk høre dette.

Rundt ham satt familiemedlemmer og produserte hjemmelagde blekekremer, ifølge Aaron. Disse hjalp han til med å smøre på de mest intime kroppsdelene sine.

Som tiåring begynte han selv å bleke huden i skjul. Han brukte kremene til et familiemedlem.

Da han var 16, begynte han å bruke blekekremer fast. I bakgrunnen på gutterommet kunne han se musikkvideoene til Chris Brown, det var sånn hud han ville ha.

– Du ser disse lyse kjekke mennene med lyse rosa lepper. Du føler deg ikke representert i popkulturen; jeg følte ikke det da jeg var ung.

Historisk sett har det å være lysere i huden vært positivt i mange land.

– I Afrika tror de at hvitt er rent og bedre. Å være hvit er lykke, sier Aaron i dag.

Det betyr ikke at alle vil bli hvite som i «hvit» i europeisk målestokk. Men i mange av landene hvor det brukes blekeprodukter, vil resultatet være en lysere brunfarge.

I et land som Nigeria anslår WHO at 77 prosent av alle kvinnene bleker huden. Blekemiddelet pensles gjerne på kroppen.

Under kolonitiden i Afrika kunne europeerne gi makt til dem de synes lignet mest på seg selv.

Dette skjedde blant annet i Rwanda, som tidlig på 1900-tallet ble en belgisk koloni. I landet fantes to folkegrupper, hutuer og tutsier.

Belgierne mente tutsiene var likere europeere i utseendet – og favoriserte dem. Senere førte dette til krig mellom de to folkegruppene, skrev Aftenposten i 2008.

I asiatiske land har det å ha mørkere hud, historisk sett kunne bety at du tilhører en lavere klasse, ifølge The Diplomat.

Den brunere huden oppfattes som et tegn på at du har en jobb som krever mye arbeid.

BESLAGENE

De siste årene har Aaron bodd og jobbet i Norge, og det var her blekingen av huden ble ekstrem, ifølge ham selv.

I Norge ble han lysere enn noen gang.

Året var 2018. Aaron følte seg som en narkoman.

– Du blir avhengig, du leter alltid etter nye produkter. Det var vanskelig for meg å ta avstand fra kremene jeg brukte.

Mange av produktene er ulovlige i Norge, og Mattilsynet beslaglegger dem ofte. Ifølge tilsynet inneholder mange av kremene svært høye mengder av kvikksølv.

Kvikksølv kan gi alvorlig skade på blant annet fordøyelses- og immunsystemet, samt på lunger, nyrer, hud og øyne. I tillegg kan det skade nervesystemet.

– Kontakt med Tolletaten og Posten viser at import av denne type varer har økt. Privatimporten skjer både per post, i privat bagasje, eller som bestillinger til utenlandske leverandører, sier seksjonssjef Are Sletta i Mattilsynet om beslagene som er gjort – blant annet på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det er vanskelig for Mattilsynet å vite hvor mange av disse kremene som er i omløp. Et googlesøk viser at det er lett å kjøpe produktene på nett.

– Etter sigende blir slike produkter også solgt på store internasjonale netthandelsplattformer, sier seksjonssjefen.

OPPGJØRET

Det var nettopp det Aaron gjorde. Noen av produktene fikk han tilsendt i posten. Andre kjøpte han i Paris, der en fransk kvinne lagde kremene selv.

I kofferten, forbi tollerne på flyplassen og inn i baderomsskapet hjemme: Kremer for ansiktet, såper som skulle vaske bort det brune og egne kremer til fingrene.

Denne gangen endret kremene ham virkelig. På bare noen få uker ble huden helt annerledes. Den sjokoladebrune fargen var blitt lys og gråaktig.

En av Aarons venninner la merke til at noe ikke stemte.

– Hun spurte meg hvorfor huden min var som den var, og fortalte meg at hun hadde sett en endring.

Hun var en av få venner som stusset over hvordan han nå så ut.

– Mine svarte venner oppfordret meg og sa jeg så bedre ut, selv om jeg ikke gjorde det. Det var ikke fint.

Så sto han der foran speilet med tårer i øyene.

– Jeg så på meg selv og tenkte: «Dette går ikke.» Da begynte jeg å jobbe med meg selv – lære å elske meg selv og godta meg selv.

Med sin flekkete, skadde og tydelig irriterte hud følte han at ansiktet hans ga han en lærepenge.

– Det er på en måte bra og se seg selv i speilet å tenke på det som en slags straff. Å tenkte på det du har gjort med deg selv.

På reise til moderlandet Elfenbenskysten fant han en ny mening med livet.

Han ville redde andre fra skadet hud etter å ha bleket huden, i tillegg ville han endre tankegangen om at hvitere hud er det som må til for at man føler seg vakker.

På markedene i Elfenbenkysten fant han naturlige ingredienser som han nå bruker i sine egne hudprodukter.

Da VG møter ham, har han akkurat vært i Paris for å promotere disse og ideen om å elske sin naturlige hudfarge.

Før var Aaron redd for solfylte dager. Han prøvde å holde seg mest mulig innendørs på disse dagene.

Nå er han største drøm å flytte til Bali – hvor det er sol nesten hver dag, hele året.