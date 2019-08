Sa opp sjefsjobb: - Jeg var en elendig sjef

Thomas Erikson var en så elendig sjef at han valgte å si opp sin stilling. Hans erfaring med lederrollen har gitt ham innsikt i hva som skiller en god leder fra en dårlig. Her er hans råd for å avsløre en dårlig sjef.

Ingrid Johansen

Mattis Sandblad (foto)

Ada Wikdahl (Illustrasjon)

Nå nettopp

– Jeg var en helt begredelig sjef, totalt blottet for selvinnsikt og gjorde hverdagen dårlig for de fleste som jobbet under meg. Jeg klarte ikke å gi en eneste god instruks, men forventet likevel at de ansatte skulle levere.