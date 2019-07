Stress ned med ute-yoga: 8 enkle øvelser

Pust inn, løft armene og se opp mot himmelen! Yogabølgen skyller over landet, og i sommer gjøres yoga utendørs i parker, på fjelltopper og på strender. Her er gode råd for å praktisere dette ute – og åtte øvelser du lett kan gjøre på egen hånd.

Ny forskning viser også yogaens gode effekt på kropp og sinn. En ny studie fra University of Florida viser at tolv uker med yoga reduserer et negativt kroppsbilde hos unge kvinner.