Etter samtale med venn: Avlyste bryllup i siste liten

Rett før bryllupet fikk hun kalde føtter og avlyste. Nå er vennen hennes redd det var han som påvirket henne til å ta beslutningen. – Er jeg en dårlig venn som bare var ærlig, spør han?

Et vennepar planla et gigabryllup med familie og venner for kort tid siden. De er i trettiårene og har vært samboere i fem år, er barnløse, men i de siste to årene har barn vært på planen.