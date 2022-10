Se del tre av dokumentaren «Mitt liv som sexarbeider»

Lina (24) solgte sex uten at venner og familie visste noen ting. Det var helt til en «ondskapsfull kunde» bestemte seg for at han ville ødelegge livet hennes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Mitt liv som sexarbeider» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Dokumentaren har aldersgrense 15 år, og inneholder scener med sex og nakenhet.