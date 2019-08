Dine, mine og våre penger: Hvilken familieøkonomi passer for deg?

Hundre prosent felles økonomi - eller totalt adskilt? Hvilken modell er best for å bevare husfreden og forholdet? Her er tre par med helt ulike løsninger.

Oppdatert 7. september 2018

– Noe av det beste med deg er at du er fattig, var blant det første Inger Elisabeth Sagedal (52) sa til Kjetil Kalager (54). De traff hverandre på et tidspunkt i livet da de begge var voksne – og blakke.

Inger Elisabeth var skilt etter noen år som «Frogner-frue med tre stuer på rad og store selskaper annenhver helg». Hun hadde gått i den typiske «kvinnefella» – betalte mat, klær og andre løpende utgifter – mens ektemannen investerte i boligen. Etter skilsmissen satt hun igjen med svært lite.