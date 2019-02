Ny studie: Det er 5 typer problem-drikkere

En ny, stor studie viser at personer med alkoholproblemer kan deles inn i ulike kategorier. Kjenner du deg igjen i noen av dem? Her er 10 spørsmål du kan svare på for å sjekke om du er i faresonen eller ikke.

–Hvis du har et begynnende problem, vil du likevel kanskje si til deg selv og andre at du har kontroll, sier ekspert.