Yasmine fra Paradise ble truet: «Hore, jeg skal drepe deg»

Hun vant «Paradise Hotel» og lever av sosiale medier. Men Yasmine glemmer aldri trusselen fra egen familie som tenåring.

«Hore, jeg skal drepe deg»

Publisert: Nå nettopp

– Dette har vært min hemmelighet, men jeg vil ikke at det skal være hemmelig lenger, sier Yasmine San Miguel (24).

På skiltet står det Sandsnes gård. Bilturen tar i overkant av 40 minutter fra leiligheten hun leier midt i Oslo sentrum.

Yasmine åpner døren til det mørke hovedhuset. To hunder braser ut for å ta imot dem som kommer til gården.

Yasmine kom seg hele veien til finalen av «Paradise Hotel» i 2020. Da sjokkerte hun alle med å kaste vinnerkulen på 500.000 kroner. Pengepremien valgte hun isteden å dele med de andre deltagerne.

På TV-skjermen sto hun i mange stormer, og hun fikk hets og meldinger fra seere som mente hun var manipulerende og hersende.

– Folk sendte meg også drapstrusler. Det var kanskje det verste. Jeg har opplevd ting i livet som gjør at det å få en drapstrussel er veldig vondt.

Selv kjente hun ikke seg selv helt igjen på skjermen.

– Jeg var klar over at ikke alt kom frem i episodene, men det ble likevel litt tungt og rart å se hvordan det ble redigert.

Men deltagelsen har gjort at hun nå kan leve av sosiale medier. Instagram-feeden viser en jente som poserer i nøye planlagte antrekk i Oslos gater og under Fashion Week i København.

– Jeg elsker at jeg får leve av det jeg driver med. Men det er fint å kunne vise at jeg har flere lag og at det ikke bare handler om glam og glitter hele tiden.

På Sandsnes gård trasker hun bortover i en blanding av snø og gjørme.

For hvert steg dekkes hvite sko av mer søle.

– Jeg tror folk blir litt overrasket når de ser hvordan jeg egentlig lever, ler Yasmine.

Gården rommer 120 storfe, 250 høns og 20 sauer. Nærmeste nabo er ikke i øyesyn. Dette har vært hjemmet til Yasmine siden hun kom hit en desemberkveld i 2012.

– Det er mye fra den tiden jeg har fortrengt. Men akkurat den dagen husker jeg veldig godt.

Den kvelden gråt hun masse. Yasmine var akkurat blitt akuttplassert på skjult adresse etter å ha mottatt drapstrusler fra et familiemedlem:

«Hore, jeg skal drepe deg.»

Hun var 14 år. Det var mandag. Tidligere på dagen satt hun i klasserommet på Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad og ble undervist i religion, livssyn og etikk. Men hun var redd.

– Jeg turte ikke reise hjem.

Over en lengre periode hadde Yasmine bevisst trukket seg mer og mer ut av sitt eget familieliv. I helgene foretrakk hun å overnatte hos venninner.

– Jeg fant mye trygghet i å være mye hos venner og familiene deres. Da kunne jeg late som at alt var fint. Men det var også veldig slitsomt hele tiden å skjule hvordan jeg egentlig hadde det.

De siste dagene hadde hun som vanlig overnattet hos en venninne. Men denne helgen var hun blitt beordret hjem. Yasmine nektet å dra. Det var sent på natten, og hun var flau over å skulle gi beskjed til venninnen og foreldrene hennes.

Gjennom meldinger hadde hun en diskusjon med et familiemedlem. I løpet av natten snakket hun på telefon med barnevernsvakten.

Ifølge dokumenter VG har fått tilgang til, truet familiemedlemmet med å drepe Yasmine. Barnevernstjenesten fikk bekreftet dette i meldinger som Yasmine mottok på Facebook.

Dette var heller ikke første gang Yasmine var i kontakt med barnevernet. Oppveksten hennes har vært preget av flere personer i familien med en nær voksenrolle.

VG har vært i kontakt med Yasmines foresatte på denne tiden. Foresatte er blitt varslet om hennes opplevelser og beskrivelser av familiesituasjonen, men ønsker ikke å kommentere opplysningene som fremkommer i artikkelen. Også Yasmines øvrige nære familie er varslet om denne saken.

Hun startet livet i Frankrike, med en oppvekst som barn flest.

I 2008 flyttet Yasmine og familien til Norge, her var de mye på flyttefot frem til de bosatte seg i Fredrikstad sommeren 2011.

Yasmine fikk gode venner og trivdes på skolen. Men nå forteller hun at det var på denne tiden de vonde minnene ble til.

– Jeg husker at jeg var mye lei meg, og at jeg var veldig sliten. Hvis jeg ser tilbake på det, var jeg en deprimert unge, på den måten at jeg aldri klarte å være helt i «nuet». Jeg var jo meg, men med alt jeg hadde å tenke på, var mye av det jeg gjorde, iscenesatt, forteller hun.

– Jeg sa til alle rundt meg at jeg hadde det fint, men det var etter hvert mange som så gjennom det.

Høsten 2011 ble Yasmine akuttplassert i et beredskapshjem i rundt to måneder. Etter dette iverksatte barnevernstjenesten tiltak i hjemmet. En miljøarbeider og et ressursteam skulle ha jevnlig oppfølgning med familien hennes.

– Jeg skjønte at jeg hadde det annerledes hjemme etter hvert som jeg besøkte venner og så hvordan de hadde det. Det var heller ingen av vennene mine som skulket skolen for å være med en foresatt på NAV-kontoret.

Miljøarbeideren som jevnlig kom på besøk, skrev i sine rapporter at hun til tider opplevde det som kaotisk i hjemmet til Yasmine. På bordet lå ofte uåpnede regninger. Noen ganger var det veldig kaldt i hele huset.

– Det var alltid utrygt. Jeg visste aldri hva jeg kom hjem til etter skolen, eller etter å ha vært sammen med venner, sier Yasmine.

Ofte kunne hun komme hjem til en låst dør, forteller hun.

Familien til Yasmine fikk jevnlig oppfølgning av barnevernet, men ifølge dokumenter som VG har fått tilgang til, mottok barneverntjenesten flere bekymringsmeldinger høsten 2012.

6. november meldte en nabo ifra. Naboen skulle ofte ha måttet vekke Yasmine og søsknene slik at de ikke kom for sent på skolen – og var sterkt bekymret for deres omsorgssituasjon.

Naboen skal ha observert at hun ofte kom hjem til låst dør, uten mulighet til å komme seg inn.

En annen nabo, som varslet barnevernet ett år tidligere, skal ofte ha overhørt høylytt kjefting og skriking hjemme hos Yasmine. Også denne naboen hadde observert at Yasmine kunne komme hjem til låst dør.

«Jeg hadde aldri skrevet dette brevet om det ikke hadde vært for at jeg er livredd for barnas psykiske og fysiske helse», skrev naboen i varselet.

Yasmine var eldst av flere søsken. Hun vekket dem som regel før skolen, lagde matpakker og bidro til leksehjelp, forteller hun. Dersom søsknene gjorde det dårlig på skolen, opplevde hun å bli klandret hjemme.

– Jeg hadde veldig mye ansvar – og bekymringer en unge ikke skal ha.

Siden sommeren hadde hun hatt 19 dager fravær fra skolen. Ni ganger hadde hun kommet for sent.

– Jeg hang veldig etter i undervisningen, og folk merket at det var noe annerledes med meg. Jeg sa at det gikk bra, men folk så at det var noe som skjedde. Det gjorde også at enkelte foreldre kunne bli skeptisk til meg, og hvordan jeg oppførte meg, forteller hun.

– Det husker jeg som veldig vondt.

Ungdomsskolen til Yasmine tok kontakt med barnevernet.

Det skjedde fredag 30. november 2012, etter en episode utenfor skolen hvor Yasmine og et familiemedlem var involvert.

Den dagen brøt Yasmine ut i gråt i klasserommet.

– Jeg turte ikke reise hjem. Til slutt knakk jeg sammen på skolen. Jeg tenkte veldig mye på om jeg skulle si noe eller ikke. Jeg valgte til slutt å prate med en lærer jeg stolte på. Hadde det ikke vært for ham, vet jeg ikke om jeg hadde turt å si ifra.

Skolen ringte barnevernet, og for første gang var Yasmine åpen om hvordan hun hadde det hjemme.

«Etter en lang samtale med jenta er det mye som tyder på at hun har mange bekymringer omkring hjemmesituasjonen, og at hun ikke har det spesielt bra hjemme».

Det skriver barnevernet etter en samtale med Yasmine hvor også lærere var til stede.

I samtalen avtalte de at Yasmine, hvis hun hadde behov, kunne kontakte barnevernstjenesten på et direkte telefonnummer i løpet av helgen.

Det gjorde hun flere ganger.

Den påfølgende mandagen, dagen etter hun hadde mottatt drapstrusselen på Facebook, kom barnevernstjenesten igjen til skolen hennes.

Samme dag hadde de også mottatt bekymringsmelding om at Yasmine kunne bli tvangsgiftet. Etter en etter samtale med Yasmine og hennes kontaktlærer varslet helsesøsteren på skolen:

«Viser også til bekymringsmelding fra min kollega rundt familie. Vi ber barnevernstjenesten vurdere bekymringen rundt tvangsekteskap.»

I dokumenter etter samtale noen dager senere, i et møte med barneverntjenesten og Yasmines foresatte, fremkommer det at foresatte stilte seg utenforstående til at dette kunne være en bekymring.

Samme dag fattet barnevernet akuttvedtak om plassering i beredskapshjem. I den midlertidig akuttrapporten fra 3. desember 2012 ble det vurdert at Yasmine måtte plasseres på sperret adresse, slik at familien ikke kunne nå henne.

Beredskapshjem er fosterhjem som tar imot barn og unge på kort varsel. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barnet i en kort periode, inntil en mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet – eller til at barnet flytter tilbake til sine foresatte.

Yasmine reiste aldri hjem igjen. Isteden ble hun kjørt til beredskapshjemmet på Sandsnes gård.

Her bodde Jostein og Torill Tærud.

På gården har ekteparet et titalls sauer.

Yasmine har tatt med en bøtte fôr og slept seg over gjerdet som sperrer dem inne. Sauene flokker seg rundt henne. Hun bryr seg ikke om sørpen som dekker den blå jeansen.

– I flere timer satt jeg på barnevernskontoret før de hadde funnet et beredskapshjem til meg, minnes hun.

– Jeg husker de var litt redd for å si til meg hvor vi skulle.

Selv om Yasmine ville bort fra sitt eget hjem, ville hun ikke reise fra Fredrikstad. Hun trivdes på skolen, ville være i nærheten av vennene sine. Hun beskriver seg selv som «en byjente».

Beredskapshjemmet lå en to timers kjøretur fra hjemmet hennes. På landet.

– Ikke bare måtte jeg flytte fra familien min, men byen min, vennene mine og alt det som ga meg glede i hverdagen. Det var så mye jeg dro fra.

Jostein og Torill husker godt at hun var lei seg da hun kom til gården.

– Hun gråt veldig mye da hun kom frem. Jeg husker vi fikk beskjed fra barnevernsansatte at Yasmine kanskje ikke passet helt her, forteller Jostein.

For Yasmine var det en helomvending å komme til gården. Hun satte ikke pris på det. Men hos Jostein og Torill kjente hun også en trygghet hun aldri hadde opplevd før. Den første julen med ny familie var smilet på plass.

– Jeg kom fra fullstendig kaos. Det var ingen rutiner. Så bare det å komme til et hjem hvor du blir tatt hånd om, og det er stabilt rundt deg, det ga meg en veldig ro. Det var uvant, men også litt godt å føle på at noen faktisk passet på meg.

Yasmine drar litt på det.

– Det var jo ikke det at jeg ikke fikk kjærlighet når jeg vokste opp. Men den største forskjellen var at jeg hos Jostein og Torill fikk kjærlighet og trygghet. Jeg ble ivaretatt og slapp å innta en voksenrolle.

Barn og unge skal egentlig ikke være plassert i beredskapshjem mer en tre til fire måneder. Men på grunn av kompleksiteten i hennes situasjon, ble Yasmine hos Jostein og Torill lenger enn dette.

Torill sier denne ventetiden ofte er en vanskelig fase for barn i beredskapshjem.

– Det blir et slags vakuum hvor de bare går og venter, forklarer hun.

3. april 2013 ble det avholdt et rettsmøte hvor fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker skulle ta for seg Yasmines situasjon. Familien hennes møtte ikke opp. En uke senere ble det fattet vedtak om at Fredrikstad kommune skulle overta omsorgen for 14-åringen.

Ifølge rettsdokumentene fant nemnda det klart at Yasmine de seneste årene hadde hatt et ansvar som ikke sto i forhold til hennes alder.

Nemnda hadde ikke grunnlag for å tro at Yasmine hadde vokst opp med omsorgssvikt hele barndommen, men de fant det klart at denne svikten hadde inntrådt i de senere årene.

I rettsdokumentene fremkommer det at Yasmines foresatte selv uttrykte i en samtale med advokat noen måneder tidligere at det beste for Yasmine var å bli boende i beredskapshjemmet – i hvert fall for en viss periode.

At omsorgen av Yasmine ble overført til Fredrikstad kommune, medførte at hun måtte plasseres i fosterhjem. På dette tidspunktet hadde hun til sin egen overraskelse funnet seg godt til rette på gården i Nannestad. Tanken på å skulle flytte nok en gang, ga en klump i magen.

– Jeg var lettet over at det kom en avgjørelse, men det betydde jo at jeg måtte videre til et annet hjem. Jeg ville ikke flytte igjen.

Før Jostein og Torill fikk ansvar for Yasmine, hadde de drøftet tanken:

Hva med å ha et fosterbarn i tillegg til å være beredskapshjem?

Mens Yasmine bodde der, og samtidig passet godt inn sammen med deres egne barn, ble denne tanken forsterket.

Uten at Yasmine visste det, søkte Jostein og Torill om å bli fosterforeldre. Dagen etter konfirmasjonen hennes i mai 2013 fortalte de henne at de hadde søkt – og fått ja. Hvis hun ville, kunne hun bli boende hos dem.

– Av alle gaver jeg kunne få til konfirmasjonen, var dette den finest. Jeg ble så glad, og vi gråt alle sammen, forteller Yasmine.

– Det var så fint å vite at det var her jeg skulle være, og at dette skulle være min familie. Det føltes veldig riktig. Jeg var så lettet.

På papiret er Jostein «beredskapshjem» og Torill «fosterhjem». Siden 2011 har paret hatt over 20 barn boende i beredskapshjem på gården sin.

– Vi har hatt mange. Generelt kommer de ofte fra kaos, og da er jobben vår å stabilisere, gi forutsigbarhet og trygge rammer. Og så handler det om å ha litt takhøyde og være litt romslig – med rutiner, sier Torill.

– Det er viktig at de føler seg sett og hørt. Det er så mange som ikke har gjort det for dem. Du må se, høre og ta det de sier, på alvor, påpeker Jostein.

Paret mener det er mange misforståelser knyttet til det å skulle ta imot foster- og beredskapsbarn.

– Mange spør hvordan vi holder ut. Men det er sjelden de blir et problem. Folk tenker at dette er rampete, slemme unger, som river ned taklamper og skjærer i møbler med kniv. Men det er ikke sånn det er. Dette er helt vanlige ungdommer, og stort sett er de veldig greie, sier Jostein.

Fordommer mot barn i barnevernstjenesten er noe Yasmine kjenner seg godt igjen i.

Da hun først flyttet til Nannestad og begynte på ny skole, fortalte hun alle hun ble kjent med at hun «bodde hos tanten og onkelen sin, fordi familien jobbet utenlands».

– Du kommer ikke til en helt ny skole og bretter ut om en vanskelig fortid. Så det gikk mange måneder før jeg sa noe til noen.

Og når de på skolen hennes fikk vite at hun bodde i et beredskapshjem og skulle omplasseres til fosterhjem, skjedde det hun fryktet mest.

– Folk begynte å se litt ned på meg. Det var som om de tenkte at det var noe med meg, at det var jeg som var problemet, ikke familien jeg kom fra. Folk hadde en holdning som: «Hva var det du gjorde for at familien din ikke vil ha deg?».

Yasmine sier det nettopp derfor hennes egen livserfaring er blitt en så viktig sak for henne.

– Det er så mange fordommer. Men det er ikke noe å skamme seg over å komme fra et hjem hvor de foresatte kanskje ikke hadde de beste forutsetningene for å ta vare på ungen sin, sier hun.

Jostein og Toril forteller at de ofte sitter igjen med en frustrasjon overfor barnevernstjenesten, og at dette kan ha en sammenheng med at de ser det er et sårt behov for folk som jobber i barnevernstjenesten.

– Det er så få som blir saksbehandlere, fordi jobben ikke blir satt pris på. Og de som er det, har gjerne mange saker som gjør det vanskelig å følge opp slik de ønsker.

De mener det er et enorm behov for både fosterforeldre og beredskapshjem. Torill sier at du ikke må være altfor redd for å trå feil.

– Folk tror kanskje at alt må være perfekt, men det viktigste er å ha tid, at ungdommene kan føle en forutsigbarhet og trygghet, sier hun.

– Og at de føler seg sett og hørt, poengterer Jostein.

Nå har hun kjent dem i over ti år.

Hvis Yasmine er lei seg eller trenger noen å snakke med, er det Jostein og Torill hun ringer først.

– De betyr alt for meg. De er flokken og tryggheten min, og de er der genuint for meg.

Hun opplever dem som sine foreldre. Til både kjente og ukjente omtaler hun dem som «mamma» og «pappa».

Sin biologiske familie har hun i dag nesten ingen kontakt med. Akkurat nå føles det veldig riktig.

– Jeg er veldig fornøyd slik livet mitt er blitt. Jeg har det trygt og godt hos fosterforeldrene mine. Jeg er veldig heldig, sier hun.

– Det er jo vi og, sier Jostein.

Han og Torill innrømmer at de blir revet med av Yasmines offentlige liv, selv om de først ble litt paffe av å høre at hun skulle være med i «Paradise Hotel».

– Det er kanskje ikke greia vår, men det er kanskje greia til Yasmine, ler Jostein og legger til:

– Nå har vi faktisk sett en hel sesong av «Paradise Hotel». Det hadde vi aldri trodd, så det er jo moro.

Da kritikken mot Yasmine sto på som verst etter deltagelsen, var de bekymret for henne.

– Det var under lockdown, jeg satt alene i en leilighet i Oslo og kunne ikke reise hjem. Så de var bekymret, og på et tidspunkt ringte de til produksjonen for å spørre om de var klar over all hetsen jeg mottok, sier Yasmine.

Hun sier at selv om det i serien ble vist et «ugjenkjennelig utsnitt» av henne, kjente Jostein og Toril henne også godt igjen.

– Vi har spøkt mye om det i ettertid, for de syntes det var litt gøy også. Jeg har alltid har vært veldig målrettet, og hvis jeg vil noe går jeg «all in». Jeg gikk jo inn der for å vinne, og det så de veldig på meg.

Yasmine sier at intervjuer som dette er årsaken til at hun ville være en offentlig person.

– Selv savnet jeg slike forbilder i oppveksten, påpeker hun.

– Det er en stygg sannhet, men jeg synes det er viktig å sette ord på den. Selv om det ser ut som livet mitt er på stell, har det ikke alltid vært like fint.

At hun valgte å stole på barnevernet som 14-åring, er hun takknemlig for i dag.

–Jeg er hele livet blitt skremt med at barnevernet har vært «slemme». Jeg er så glad for at jeg turte å si ifra, og at jeg valgte å stole på systemet. Det reddet livet mitt, sier hun.

– Du får ikke hjelp før du sier ifra. For meg er det blitt en hjertesak.