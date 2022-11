Mann (33): Sliter med å blande sex og følelser

Han møter ofte nye kvinner, liker dem godt og har sex med dem. Så stopper det der. Han klarer ikke å få dypere følelser for noen. Sexologen har noen gode råd.

Jeg har begynt å merke en lei tendens. Sex er enkelt og greit for meg så lenge jeg ikke føler noe dypere for damen. Generelt har jeg lett for å komme i kontakt med damer.