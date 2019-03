Dette er årets bilde

Årets Bilde for 2018 ble i dag tildelt frilansfotograf Brian Cliff Olguin med sitt portrett av Helge Kupiec og kjæresten Anniken. VGs fotografer sanket inn åtte priser.

VG Foto









Hvert år kårer en uavhengig jury valgt ut av Pressefotografenes Klubb de beste bildene, reportasjene og videoene tatt av norske fotografer i året som gikk.

Under utdelingen på Litteraturhuset i Oslo i dag, var det frilansfotograf Brian Cliff Olguin som mottok hovedprisen for årets beste pressebilde. VGs faste fotografer og frilansere er sterkt representert på premielisten. Totalt mottok de tre førstepriser, en andrepris og fire tredjepriser.

Årets fotojournalist ble fotograf Paul Sigve Amundsen med en kolleksjon på syv fotografier. Se alle vinnerfotografiene her.

Årets fotojournalist

Årets fotojournalist Paus S. Amundsens fotokolleksjon spenner fra siste natt på rockeklubben Garage i Bergen til et portrett av artisten Herborg Kråkevik. Fra dokumentasjon av den enorme økningen av antall cruiseskip som ankommer Stavanger til fotografier fra et prosjekt der Amundsen reiste Europa rundt for å skildre de unge europeerne som vokser opp omgitt av store endringer.

Alle foto: Paul S. Amundsen, frilans

1. pris Nyhet Norge

Flere biler måtte stå stille da flommen på kort tid oversvømte området rundt Skjåk etter store nedbørsmengder.

Foto: Odin Jæger, frilans VG

2. pris Nyhet Norge

Janne Jemtland savnet i Brummundal. Bilder av politiet, brannmenn og hennes ektemann. Letingen fortsetter, og på nesten hvert eneste jorde i Brummundal er den kalde snøen tråkket ned i jakten på nye spor.

Foto: Christian Roth Christensen, Dagbladet

3. pris Nyhet Norge

Halv tolv 2.11.18, kunne Knut Arild Hareide endelig tråkke over dørstokken til sitt eget hjem etter skjebnedagen i Kristelig Folkeparti, hvor Hareide tapte avstemmingen om Krf skulle inn i regjering, eller ikke og om Erna Solberg skulle fortsette som statsminister.

Foto: Cicilie S. Andersen, frilans VG

1. pris nyhet utland

De døde plyndres, og de syke får ikke hjelp. Millioner flykter fra korrupsjon, vold, sult og en av de verste økonomiske krisene i moderne historie. Den pågående økonomiske og humanitære krisen er den verste i Venezuelas historie.

Alle foto: André Liohn

2. pris nyhet utland

Det var en skuffet stemning under valgvaken til Sverigedemokratenes lokallag i Södertälje, sør for Stockholm. Til tross for at partiet ble det tredje største i det svenske riksdagsvalget, hadde de fått færre stemmer enn forventet.

Foto: Jan Johannessen, Dagens Næringsliv

3. pris nyhet utland

Etter måneder med forhandlinger og politisk stillingskrig mobiliserer den lederløse folkebevegelsen Gilets jaunes, De gule vestene, i Frankrike. De gule vestene er en bred folkebevegelse som slåss for mindre ulikhet mellom fattig og rik.

Foto: Christopher Olssøn, Klassekampen

1. pris portrett

Jesidikvinnen Ahlam (26) fra Tel Kasab i Sinjar slapp ut av IS-fangenskap i slutten av september 2018, etter fire år som slave. Hun ble kjøpt av tre ulike menn. Nå bor hun sammen med ektemannen og sønnene i en provisorisk flyktningleir i Zayniyat utenfor Dahuk i Irak.

Foto: Janne Møller-Hansen, VG

2. pris portrett

Ana (22) fra Yogyakarta i Indonesia identifiserer seg som «gender fluid». ”Jeg vil ikke kategoriseres som mann eller kvinne fordi det å være «gender fluid» er å være uten grenser. Jeg har følt det slik siden jeg var et barn. Mennesker vil som regel alltid ha en definisjon, om du er mann eller kvinne, og jeg føler meg ukomfortabel med dette. Alt jeg ønsker er å være meg selv og å bli akseptert for den jeg er.”

Foto: Linda Bournane Engelberth, VII Photo

3. pris portrett

Et lite hus ved ferieparadiset Lake Tahoe er søstrene Teresa (23), Amanda (27) og Katrina DeLallo (32) klare med hvert sitt våpen hvis noen skulle prøve seg. Mer enn én av ti kvinner i USA eier et skytevåpen.

Foto: Klaudia Lech, frilans VG

1. pris sport

Uruguay har bare 3,5 millioner innbyggere, likevel eksporterer de rundt hundre fotballspillere i året. Noen av verdens største stjerner begynte karrierene sine i Montevideos gater. Det sies at en av de første gavene et nyfødt barn får, er drakten til favorittlaget til faren, og allerede i fire - fem årsalderen spiller jenter og gutter organisert fotball.

Alle foto: Gøran Bohlin, VG

2. pris sport

Bjørn Morten Galåen trener mot VM i vintersvømming i Tallin. Så lenge Glomma flyter fritt, er treningsforholdene perfekte hjemme på Røros. Han målte én grad i vannet denne morgenen, før han kastet seg ut i elva fra sørsiden av Sundbrua og la av gårde med seige tak.

Foto: Kim Nygård, Adresseavisen

3. pris sport

Christian Rismark, målvakt Markus Pettersen og Kristoffer Barmen fortviler etter at Rosenborg har scoret sitt andre mål under seriefinalen på Brann stadion. Brann jaktet seriegull, men det kom aldri til Bergen. Gullet gikk til Trondheim og Rosenborg. Nok en gang.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

1. pris klima og miljø

På Geno oksestasjon på Stange i Hedmark tar de klimautfordringen ved hornene. Mer enn halvparten av klimagassene fra norsk landbruk kommer fra storfe som slipper ut avgasser - på godt norsk promper og raper. På Stange avler de fram storfe som skal slippe ut 20% mindre gass enn vanlig storfe.

Alle foto: Hanne Marie Lenth Solbø, Morgenbladet

2. pris klima og miljø

I oktober 2018 ble beboerne under fjellpartiet Mannen evakuert for tiende gang siden første evakuering og for femte gang i 2018. Det ustabile fjellpartiet beveger seg voldsomt, men det skulle altså ikke rase denne gangen heller.

Foto: Odin Jæger, frilans VG

3. pris klima og miljø

Flere hundre kvadratmeter av Rhonebreen i Sveits er dekket av hvite, enorme flislaken. Flisteppene er med på å bremse opp smeltingen av isgrotten, som er levebrødet til mannen bak flisteppene. Philipp Carlen er fjerde generasjons istunnelbygger på breen. I de senere år har han sett flere og flere turister komme for å se den døende isbreen før den forsvinner helt.

Foto: Ørjan F. Ellingvåg, frilans Dagens Næringsliv

1. pris dagligliv i Norge

Etter at Helge Kupiec ble overfalt på åpen gate i påsken 2017 har helsen hans forverret seg. Han er blitt avhengig av rullator, men han fortsetter å passe på sin kjæreste og bestevenn. De møttes en gang på nittitallet da de tok oppdrag for flyttebyråer. Nå har Anniken flyttet inn hos Helge. Helge har siden dette bildet ble tatt også fått tildelt motorisert firehjuling av Oslo kommune.

Foto: Brian Cliff Olguin

2. pris dagligliv i Norge

Mens Lena Halseth strever med riene, stiger spenningen hos pappa Finn Børge Dalen og barna deres. Som flergangsfødende med uproblematiske graviditeter og normale fødsler bak seg, er den friske 29-åringen i lavrisikogruppen som kan anbefales å føde hjemme.

Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

3. pris dagligliv i Norge

Økningen i antall turister som kommer til Norge, spesielt med cruiseskip, har satt flere populære turistmål under press. Som her i Stavanger hvor cruiseskipet Azura har lagt til kai like ved gamlebyen.

Foto: Paul S. Amundsen, frilans Aftenposten

1. pris åpen klasse

Følelsen av å være fanget i et indre kaos, i en eksistensiell krise, kan bare oppleves av en selv. Motsetningen mellom det ytre vi kan se og en persons indre tanker, er for stor til å begripe. I beskrivelsen av smerten kommer ord til kort. Hvordan kan en slik intens indre virkelighet, usynlig for oss andre, forstås og formidles? En av fem unge oppgir at de sliter psykisk. Her har tre av de bidratt ved å tegne, male og skrive på portrettene av dem selv.

Alle foto: Therese Alice Sanne

2. pris åpen klasse

På raggerstevnet «Wheels & Wings» i Falkenberg, Sverige, drømmer unge svensker seg tilbake til det bensinluktende 50-tallet. Ordet raggar betyr å sjekke damer og raggerkulturen var egentlig en protestbevegelse.

Alle foto: Knut Egil Wang, Moment, frilans Dagens Næringsliv

3. pris åpen klasse

Personell fra det amerikanske luftforsvaret var oppstilt til ære for Nato-sjef Jens Stoltenberg, i god tid før flyet hadde landet på Sheppard Air Force Base i Texas. Sikkerhetssituasjonen i verden er høyspent.

Foto: Klaudia Lech, frilans VG

1. pris dokumentar Norge

En snau time sør for Bergen ligger øya Selbjørn, med litt over 2.000 innbyggere og ett vinmonopol. Dette er et prosjekt om å reise langt vekk, ivrig etter å distansere seg fra småsamfunnet man har vokst opp i, men så lengte tilbake likevel.

Alle foto: Mirjam Stenevik

2. pris dokumentar Norge

Jul på rådhus og fylkeskommunale bygg. Jul på kontorer og industriområder. Avstanden mellom den idealiserte «nek- og dompap»-julen og virkeligheten er enorm. Og det er i det spennet at disse fotografiene er blitt til. Noen vil kanskje kalle bildene kyniske. Jeg kaller de realistiske. Noen vil si bildene er ironiske. Jeg kaller de subjektive og kommenterende. De er i alle fall fotografert med kjærlighet. For dette er også min jul.

Alle foto: Helge Skodvin, Moment

3. pris dokumentar Norge

Det er lenge siden døden var en del av det norske hverdagslivet, som en påminnelse om de biologiske grensene våre. I dagens samfunn har døden blitt et tabu som ikke angår oss. Over halvparten av den norske befolkning dør på sykehjem. Mange som kommer dit er totalt uforberedt på hva som venter dem. Hvordan ser døden ut i Norge i dag og hvordan ser livet ut - rett før døden? I tre år har Anne Kari Eid og ektemannen Steen Schneider, visst at hun lever på lånt tid. Undersøkelsen hun hadde på Radiumhospitalet i 2014 viste livmorkreft med spesielt alvorlige kreftceller.

Alle foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon

1. pris dokumentar utland

Siden finanskrisen på 90-tallet har kvinneflukten fra den færøyske landsbygda til hovedstaden og ut av landet etterlatt samfunnet med en stor overvekt av menn. Mange unge kvinner reiser til utlandet for å studere, og mer enn halvparten vender ikke tilbake. De ser ingen fremtid i bygder, hvor et tradisjonelt levesett med jakt, fiske, sauehold og industriarbeid står sterkt.

Alle foto: Andrea Gjestvang, Panos Pictures

2. pris dokumentar utland

En fire år lang reise gjennom 37 av Europas 44 land. År preget av migrantkrise, brexit og fremmedfrykt. Fragmenter av europeisk historie, slagmarkene, de smeltende isbreene og grensegjerdene som har blitt reist. Og viktigst av alt – den unge generasjonen europeere som vokser opp omgitt av store endringer. Et slags portrett av et kontinent.

Alle foto: Paul S. Amundsen

3. pris dokumentar utland

I 2018 feiret Israel 70 år. Siden de historiske maidagene i 1948, har israelerne ligget i konstant konflikt med sine arabiske naboer. 400.000 israelere er bosettere på det okkuperte Vestbredden. Etter statsdannelsen ble over 700.000 palestinere jaget på flukt. To folk forlanger kontroll over det samme landområdet: Det hellige land. I Halamish og Esh Kodesh på Vestbredden lever israelske bosettere et liv omkranset av palestinere.

Alle foto: Espen Rasmussen, VG