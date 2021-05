Ekstrem forvandling

Altfor lenge har det vært stengt, grått og trist. Men plutselig var smaken og lyden av Utelivs-Oslo tilbake.

Etter gjenåpningen onsdag har både statsminister Erna Solberg og byrådsleder Raymond Johansen rukket å ta årets første glass på et utested i hovedstaden – byen som har vært hardest rammet av alle coronatiltakene i Norge under pandemien.

Helt siden natt til 10. november i fjor har alkoholserveringen vært stengt i Oslo, men de siste dagene har det igjen flommet over av glade smil og godt drikke ved bar- og restaurantbordene.

Endelig har også sommeren kommet; denne helgen er det meldt sol, skyfri himmel og godt over 20 varmegrader. Og til uken får hele landet drømmevær.

Det er nesten så vi allerede har glemt hvordan det så ut i byens gater rett før gjenåpningen ...

Lekter’n på Aker Brygge har nærmest sett ut som et spøkelsesskip denne våren. Men fra onsdag denne uken var det igjen alle mann på dekk.

– Det føles helt fantastisk å ha fått tilbake alle ansatte og se gjestene våre skrelle reker og sitte på uteserveringene og kose seg igjen, sier Markus Gjelseth, administrerende direktør for Mat & Drikke Gruppen, som driver utestedene Louise, Albert Bistro, Sorgenfri og Lekter’n på Aker Brygge.

– Det har vært veldig gøy å gjenåpne. Vi har fått testet en del rutiner og systemer som vi ikke har testet på et halvt år, men det har egentlig gått smertefritt.

Gleseth sier det har vært har vært steintøft under nedstengningen.

– Det har vært en enorm stor belastning både for ansatte og selskapets økonomi. Det var ekstra tungt 11. november, den dagen vi mistet skjenkebevillingen. Da hadde vi akkurat hatt et stort møte med ledere og alle ansatte, rundt 150 personer.

– Drømmene og planene våre fremover er at resten av 2021 skal være coronafri, og at samfunnet åpner mer og mer. Jeg håper virkelig ikke at vi får noen store set-backs nå.

Oslos paradegate har vel aldri vært lenger unna det vi forbinder med 17. mai-stemning. Men nå toger byfolket tilbake til tappekranene.

De siste månedene har det sjelden vært roligere siden Karl Johans gate fikk navnet etter svenskekongen i 1852. Muligens med unntak for unntakstilstanden tyskerne innførte under krigen. Den varte i seks dager i 1941.

Nedstengningen av Utelivs-Oslo strakte seg til 197 dager.

Lenge holdt kun benkesliternes ut på Arbeidersamfunnets plass. Nå kan alle nyte en svelg i stolnedgang.

Det var på Arbeidersamfunnets plass det høsten 1956 oppsto sammenstøt mellom ungdom og politi etter filmen «Rock Around The Clock», som hadde premiere på Sentrum Scene.

Det siste året har det tradisjonsrike konsertstedet vært hardt rammet – i likhet med naboen Rockefeller. Men nå kan de åpne for et publikum på inntil 20 av gangen.

Fra denne helgen og ut juni har Sentrum Scene og Rockefeller lagt opp til over 40 konserter, opplyser Roar Gulbrandsen, daglig leder for de to stedene, til Aftenposten.

Ved Olaf Ryes plass, i hjertet av Grünerløkka, har fortauene fått breie seg. Nå går det mot mer løkkelige tider.

Men for Parkteatrets daglige leder Dan Michael Danino var ikke gleden av å åpne igjen like sterk nå som etter forrige nedstengning – 6. mai i fjor.

– Det er fortsatt et nedstengningsspøkelse som henger over oss. Vi sitter med en liten frykt om at det vil skje igjen, sier han.

– Det blir veldig spennende hva politikerne sier og gjør når smittetallene øker igjen, for det gjør de sikkert.

Danino håper Norge vil se til erfaringene fra Danmark.

– Til tross for høye smittetall, har de fokusert på vaksinegrad. Vi må vinkle oss bort fra det politiske og se mer på hvordan vi skal løse det praktiske.

Vi håper at Oslo-folket og utelivet tar sitt ansvar, men også at politikerne tar et ansvar for en bransje som har lidd over altfor mange måneder.

Selv i Sofienbergparken har gresset virket grønnere «på den andre siden». Men sol, varme og lettelser trekker folk ut i det fri.

En forsmak på parklivet kom allerede 19. april. 15 varmegrader og vårsol fikk hundrevis av Oslo-borgere til å samle seg i Sofienbergparken.

Det til tross for at byrådsleder Raymond Johansen tidligere samme uke kom med en skjennepreken etter at han hadde sett byens innbyggere sitte for tett i parkene. Han var redd for en oppblomstring av smitte.

– Nå som det er varmere, bryr ikke folk seg så mye om corona. Vi har vært innesperret så lenge, sa Emma Thune Jacobsen (16) til VG for en måned siden.

Sammen med kohorten sin bestående av to venninner har hun tatt turen til Sofienbergparken.

Også Torshov på Oslos østkant har fått betale prisen. Men nå flesker de til på utestedet Grisen.

– Det har vært en stressende åpning, fullstendig kaos med pågang, sier Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen, eier av Grisen i bydel Sagene.

– Både vi og hele bransjen trenger ansatte, vi har nå behov for servitører og andre medarbeidere, siden mange nå har funnet seg andre jobber.

Noen har flyttet hjem til foreldrene og studerer fra hjemkommunene sine. Noen har reist til hjemlandet sitt, og de har ikke kommet tilbake. Det har vært veldig stressende.

Svendsen roser gjestene etter gjenåpningen.

– Alle skjønner det med smittevern og tar hensyn. Jeg håper vi klarer å opprettholde standarden gjennom hele helgen.

At vi og gjestene viser oss tilliten verdig og får lov til å holde åpent. Dette er jo et samarbeid mellom oss som driver restaurantene, våre ansatte, våre gjester og kommunen.

Sammen må vi klare å få tilbake normaliteten i Oslo by.

I gatene bak Slottet har stemningen vært ganske sorry. Endelig fylles det opp på ærverdige Lorry.

For spise- og drikkestedet ble særlig julebordsesongen et sant mareritt. I november sank omsetningen med nesten 84 prosent sammenlignet med samme måned året før.

– Nå har vi ingen bar. Ingen mingling. En kan ikke omgås over bordene. Det blir litt striglet. Dette er ikke helt Lorry.

Vi er jo en hyggelig og gemyttlig dagligstue. Det mister vi nå, sa assisterende daglig leder Jan Olof Andersson til E24 for fem måneder siden.

Men denne helgen tar dagligstuen byen tilbake. Og Oslo-borgerne har igjen fått smaken på det gode uteliv.